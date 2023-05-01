Почему РФ изменила тактику ракетных обстрелов Украины 1 мая, 15:48 NV Премиум

Сегодня ночью была очередная комбинированная воздушная атака по нашему государству, вторая за прошедшие три дня. Почему так часто сейчас?

Мне кажется, это признак того, о чем говорило наше командование вооруженных сил. Это очередное изменение тактики способов приоритетных атак, используемых Россией. Что подразумевается. В первую очередь, это то, что выбирается ночное время для атак. И если целью являются гражданские объекты, то действительно это время самое удобное (извиняюсь за циничный термин) для того, чтобы как можно больше гражданских людей пострадали, находясь в это время в своих домах. Второе — это то, что уменьшается количество ракет в одном залпе, но период между этими атаками также сокращаются.

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Сегодня, например, из 18 15 ракет сбила украинская ПВО. Над Киевом все вражеские ракеты сбиты. Это тот случай, когда можно говорить об эффективности работы ПВО без опасений, что мы раскроем какие-нибудь тайны. То есть это цифры, которые говорят сами за себя. Эффективность работы украинской противовоздушной обороны остается на уровне 5, я бы сказал с плюсом. Ибо если все, что больше 75%, это практически на грани возможного.

Надеюсь, что 9 мая в России будут салюты не только вечером, но и утром.

Работу ПВО в Киеве прокомментировала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. «На улице сейчас шумно. ПВО Украины приходится хорошо работать в Киеве, чтобы ответить на российский первомайский будильник», — написала Симмонс в Twitter. Так я хотел бы надеяться, что этот будильник накануне и в сам день «великой Победы» сработает мощно и в самой России. Даты Россией выбираются, и возможно 1 мая для них тоже что-то значит — вспомним лозунг «Мир, труд, май». Хотя сегодня за слово «мир» в России наступает административная или уголовная ответственность. Но повторюсь, что есть надежда на то, что 9 мая в России будут салюты не только вечером, но и утром.

Не только наши официальные лица говорили о многом, но и в иностранной печати авторитетные аналитики заявляют об истощении наступательного потенциала России, истощении ресурса снарядного, ракетного. Во многом заключается более критическое отношение к подобным заявлениям. Объясню, что истощение означает «меньше», но это не значит, что в какой-то момент у них просто нечем будет стрелять. То есть, это меньшее количество ракет, большие интервалы между залпами. На примере снарядного так называемого голода, когда там сократилось количество выстрелов с 60 тыс. до 20 тыс. — это все равно получается в 5−6 раз больше, чем то, что Украина может позволить себе, используя все свои запасы и помощь международных партнеров. Поэтому истощение определенное, но ресурс России чрезвычайно мощный. Поэтому это не повод для того, чтобы успокаиваться, к сожалению, для нас пока.

В Брянщине взорвали поезд с нефтепродуктами, а в субботу нефтебаза горела в Севастополе. Официальная позиция Украины — не брать на себя ответственность за подобные диверсионные акты или обстрелы. В любом случае, есть определенная тенденция того, что атаки происходят на объекты критической инфраструктуры, где есть запасы горючего. То есть это цели, напрямую влияющие на способность России проводить боевые действия. Если это не украинские партизаны или специальные силы специальных операций совершили эти атаки, то думаю, что здесь не следует бороться за авторство. Главное, что это делается.

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