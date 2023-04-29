Россия обстреливает Украину ракетами, изготовленными прошлой осенью или зимой — Игнат 29 апреля, 21:12 Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Россияне используют при обстрелах Украины ракеты, изготовленные совсем недавно — прошлой осенью или зимой. Хотя РФ продолжает производство новых ракет, но темпы не высокие.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те останки, которые были найдены во время крайних ударов, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, изготовлялись они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства не высокие, потому что это высокотехнологичное оружие, и быстро оно не производится. Но, к сожалению, производят и дальше», — отметил Игнат.

Видео дня

Он подчеркнул, что анализ обломков российских ракет показал, что по сути из российских составляющих там маркировка, возможно металл, высокотехнологичные детали - не российского производства.

«Крылатые ракеты — это фактически самолет беспилотный, он стоит миллионы долларов, там десятки тысяч высокотехнологичных деталей, Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может доставать через третьи страны, путём контрабанды она их может и получает. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. Это давление нужно и на те государства, которые, возможно, и способствуют России в получении этих деталей», — добавил Игнат.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА .

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 21 из 23 российских ракет .