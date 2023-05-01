Сбиты 15 из 18 крылатых ракет, в Днепропетровской области 25 пострадавших после «прилетов», над Киевом уничтожили все цели — онлайн
Обломки сбитой российской ракеты Х-101, архивное фото (Фото:Воздушные силы ВСУ / Национальная полиция)
В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать в частности Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.
Во время воздушной тревоги, которая длилась около трех часов, в Телеграм-каналах писали о звуках взрывов в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях. Власти Киева и глава ОП Андрей Ермак сообщали о работе ПВО.
Утром 1 мая стало известно, что Силы обороны Украины сбили 15 из 18 крылатых ракет, над Киевом были уничтожены все цели.
NV следит за главными последствиями новой атаки.
08:42 «Отработали тем количеством ракет, которое было не жалко». В Воздушных силах Украины рассказали детали о новом ударе РФ
Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что сегодня ночью Россия использовала во время атаки ракеты Х-101 и Х-555. Игнат отметил, что оккупанты ударили бы большим количеством ракет, если бы могли себе это позволить. «Противник отработал тем количеством, которое ему не жалко было выбросить по нашим объектам», — отметил он.
Атака была совершена с Каспийского моря (два самолета Ту-160 и Мурманской области (девять самолетов Ту-95). «Было выпущено в общей сложности 18 ракет. Эти самолеты могут выпускать значительно больше ракет. Даже один Ту-95 может восемь выпустить, а то и больше», — сказал Игнат в эфире телемарафона.
08:11 Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Сумской области
Воздушная тревога в регионе объявлена не была.
08:03 На левом берегу Киева повреждена насосная станция
В КГГА утром 1 мая сообщили, что на левом берегу Киева снижено давление в водопроводной сети.
«На канализационной насосной станции Позняки повреждено электрическое оборудование. Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу», — сообщили столичные власти, не уточнив, является ли повреждение следствием ночной ракетной атаки.
Как сообщает Киевводоканал, ориентировочное время ликвидации повреждения — одни сутки.
07:46 Последствия «прилетов» в Павлоградском районе Днепропетровской области: 25 человек пострадали, среди них трое детей
Об этом утром 1 мая заявил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА. По его словам, в небе над областью были сбиты семь ракет, однако «прилеты» зафиксированы в Павлоградском районе.
По предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, повреджены 19 многоэтажек, 25 частных домов, учебные заведения и магазин.
07:20 Силы ПВО сбили 15 из 18 крылатых ракет
Всего ночью Россия выпустила 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны Украины сбили 15 из них.
Страна-террорист использовала для атаки самолеты стратегической авиации Ту-95 в Мурманской области и Ту-160 в районе Каспийского моря.
06:50 Над Киевом сбили все российские ракеты и БПЛА, их количество уточняют
Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА, после ночной атаки на столицу — второй подряд за три дня.
По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95 МС). В Киеве тревога продолжалась около трех часов.
«Рашисты еще раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сведениям по состоянию на сейчас жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и дополняется. Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева!», — сообщил Попко, призвав киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги!
06:35 В Киеве и большинстве областей — отбои тревог
Работу ПВО в Киеве прокомментировала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
«На улице сейчас шумно. Звучит так, будто противовоздушной обороне Украины приходится хорошо работать в Киеве, чтобы ответить на российский первомайский будильник», — написала Симмонс.
Люди в Киеве прячутся в метро во время воздушной тревоги
5:20 В Киеве повторно сработало ПВО. Взрывы слышны в Днепре и Харьковской области
4:54 КМВА сообщила о работе ПВО в Киеве
Об угрозе ракетного удара сообщила также Киевская ОВА.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.