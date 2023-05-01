«Россияне собрали новый запас ракет». Экс-офицер британской разведки — об обстрелах украинских городов и перспективах агрессора 1 мая, 14:53 NV Премиум В ночь на пятницу, 28 апреля, российская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Оккупантам не удается запугать украинцев массированными ракетными атаками, но они продолжат их совершать, потому что не способны смириться с провалом, считает британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

За последнюю неделю РФ совершила сразу несколько массированных ракетных атак на Украину. Смертоносные удары пришлись по Николаеву, Умани и Днепру, от обломков российской ракеты пострадали жители Киевской области. В ночь на 1 мая Силы обороны Украины сбили 15 из 18 крылатых ракет, летевших в том числе над столицей.

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О причинах возобновления российских массированных атак после долгой паузы NV поинтересовался у Фрэнка Ледвиджа, бывшего офицера британской военной разведки, преподавателя военной стратегии и права в Портсмутском университете.

По его словам, россияне уже использовали 90% переданных Ираном Шахедов и существенно исчерпали свой запас ракет. При этом производить новые снаряды стране-агрессору крайне сложно из-за санкций, которые привели к дефициту электронных компонентов.

«Но за прошедшие шесть недель россияне собрали новый запас — возможно, какое-то количество изготовили, еще какое-то взяли со складов, может, что-то получили из Ирана, — рассуждает Ледвидж. — Этого им хватит для относительно небольшой ракетной атаки национального масштаба, но уже не такого [размаха], как в 2022 году».

Целью этих атак по-прежнему может быть терроризм. Враг пытается запугать украинцев, но тщетно, подчеркивает эксперт. Ведь после тяжелой зимы они выстояли и «как никогда решительно настроены на победу». Таким образом, главной цели Россия не достигла и не достигнет в будущем.

Тем временем высокая эффективность украинской противовоздушной обороны делает запуск ракет для россиян «экономически неэффективным».

«Я подозреваю, что вполне может быть командиры [в РФ] говорят: посмотрите, мы теряем сотни ракет, и это не принесло никакого эффекта; мы должны остановиться, – делится своими догадками Ледвидж. — Но они не транслируют этот совет непосредственно Путину, потому что боятся».

Разумным решением командования, которое стремится добиться успеха в своей военной кампании, было бы изменить цели. Но высшее командование России не позволит себе такой шаг.

«Вряд ли там согласятся с тем, что их кампания полностью провалилась и единственное, что удалось сделать – это истощить запасы дорогих и военно значимых ракет», – объясняет бывший разведчик. И потому ракетные обстрелы продолжатся.