Наконец-то Россия начинает понимать. О чем говорят взрывы в Коломне и события в Брянской области 3 марта, 21:37 Эксклюзив NV

Российская территория — это сшитое из кусков одеяло. Как только в каком-то месте появляется напряжение, то это одеяло начинает расползаться

Я вообще не понимаю, почему мы так реагируем на сообщения о серии взрывов в России, которые начали появляться в последние дни. Это то, чего Россия должна была ждать с самого начала. И сейчас это происходит. Мне кажется, что это закономерный результат всего, что длилось даже не последний год, а последние десятилетия. Я объясню свою мысль.

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Вопрос в том, что когда мы анализируем, почему Россия такая, мы все время скользим по поверхности и не хотим понять одного очень важного обстоятельства. Россияне такие потому, что их никогда не наказывали. Если мы посмотрим на российскую историю вглубь, то там есть тысячи и тысячи случаев, когда за зверства, за преступления россияне оставались безнаказанными.

Если взять новейшую историю после распада СССР, то мы наблюдаем то же самое. Разве наказали Россию за Приднестровье, за то, что она фактически аннексировала часть Молдовы? Не наказали. Наказали Россию за грузинские войны начала 90-х? Нет. Наказали Россию за геноцид в Чечне во время двух чеченских войн, когда с лица земли стерли несколько городов, включая Грозный? И даже по самым скромным оценкам, 300 тыс. человек были физически уничтожены. Не наказали Россию за это. Наказали Россию за Грузию в 2008 году? Не наказали. А за Крым и Донбасс в 2014 году? Тоже, фактически, не наказали.

Сейчас процесс воспитания начинается

Ну, а вот сегодня, наконец, Россия начинает понимать, что за свои преступления придется отвечать. И придется отвечать очень больно.

В одном из российских пабликов была истерика, когда сразу в пяти областях России что-то начало взрываться. Одна из блогеров в отчаянии спросила — так неужели это уже имеем дело с новой реальностью?! Так вот, действительно новая реальность пришла. И она теперь будет входить в голову каждого россиянина, что за их преступления, за то, что они способствуют этим преступлениям, скрываясь за выдумки российской пропаганды, придется отвечать. Поэтому здесь все абсолютно понятно, нормально и закономерно. И вот когда россияне будут наказаны, и когда эта кара постигнет почти каждого, вот тогда, возможно, до этой массы абсолютно неадекватного населения дойдет, что надо жить по другим правилам, иначе тебя будут бить. Сейчас процесс воспитания начинается. Дай Бог, чтобы он продолжился и завершился успешной терапией.

Этот случай с Российским добровольческим корпусом в Брянской области ярко демонстрирует, что российская территория — сшитое из кусков одеяло. Как только в каком-то месте появляется напряжение, то это одеяло начинает расползаться. Вопрос только в том, какой кусок отвалится первым. Ну вот секретарь СНБО Алексей Данилов говорит о Кавказе. Может быть, и Кавказ. А, видите ли, начаться все может вовсе не с Кавказа. Поэтому вопрос здесь только в том, чтобы мы были готовы к этому расползанию кусков РФ.

К сожалению, Запад еще не может дорасти до понимания выгодности для себя такой перспективы и все еще надеется на изменение режима как на лучшее решение. Я считаю это ошибкой. Любое превращение России в якобы демократическую обязательно закончится тем же, что мы имеем сегодня. Поскольку Россия существует как недоимперия, она будет жить по имперским правилам. Как только Россия прекратит существовать как империя, а превратится в конгломерат независимых государственных образований, в которых объективно не будет имперского мышления, потому что для этого не будет никаких оснований, только тогда эта территория сможет прекратить быть источником угрозы для всех.

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