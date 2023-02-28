Пока этого нет, война не сможет закончиться 28 февраля, 21:00 Эксклюзив NV

Следует отметить одну важную вещь, которую сегодня понимают и украинские, и западные политики: должна появиться картинка послевоенного мира

Следует отметить одну важную вещь, которую сегодня понимают и украинские, и западные политики: должна появиться картинка послевоенного мира. Пока нет картинки послевоенного мира, война не может завершиться. Ибо война завершится тем, что вводится картинка, обусловленная победителями.

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Победитель в этой войне уже нарисовался — это Украина и западные союзники Украины. Хотя не только западные — нам помогают многие другие страны мира, например, Австралия. А общая картинка будущего на сегодняшний день отсутствует. Это значит, что война будет продолжаться до тех пор, пока такая картинка не нарисуется, пока она не будет согласована.

Здесь я хотел бы напомнить о Тегеране-43 (даже фильм когда-то такой был), о Ялте-45 — о том, как ближе к завершению Второй мировой войны ведущие страны мира договаривались о том, какой будет послевоенная картина мира. Тогдашняя картина мира была не очень хороша для украинцев: Украина тогда не получила шанса на независимость, но, с другой стороны, Украина стала одной из основательниц ООН. В дальнейшем это способствовало образованию независимой Украины и международному признанию.

Итак, какой будет послевоенная картинка мира, этого никто пока не знает, об этом никто не говорит, и говорить об этом надо, конечно, не в интересах россиян, а прежде всего в интересах украинцев, в интересах других стран Европы, Америки и так далее, поэтому что война должна завершиться.

Это влияет не только на текущую помощь Украине, но и на формирование необходимых механизмов устойчивого мира и правосудия. Они долгосрочные, над ними нужно уже сейчас работать, и над ними уже сейчас работают украинские и международные специалисты.

Уроки первой и второй чеченской войн должны быть изучены Украиной

Группа украинских представителей гражданского общества, включая известных историков, философов, дипломатов, подготовила так называемый манифест устойчивого мира Sustainablepeacemanifesto.org. Этот документ содержит точку зрения украинского гражданского общества, по крайней мере, большого коллектива авторов на то, каким должен быть мир после войны. И это уже определенное приглашение к диалогу как украинского государства, так и приглашение к диалогу наших международных партнеров.

А теперь перейду к тому, что там в России происходит и будет происходить.