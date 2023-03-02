«Был слышен свист». В Подмосковье произошел сильный взрыв — видео 2 марта, 22:37 Зарево после взрыва в районе российской Коломны 2 марта 2023 года (Фото:скриншот видео / Baza / Telegram)

В пригороде Коломны Московской области на территории страны-агрессора России вечером в четверг, 2 марта, произошел сильный взрыв.

Telegram-канал Baza опубликовал фото зарева, как утверждается, в районе Коломны. По данным канала, взрыв слышали почти во всех районах города, на место выехали спасатели.

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«Свист был слышен, потом взрыв… сначала был дым, сейчас такое зарево», — говорит очевидец на видео.



Коломна на карте: город находится примерно в 100 км от Москвы / Инфографика: Google Maps

Инфографика: Google Maps

По информации Telegram-канала Осторожно, Москва, от взрыва задрожали стекла, его слышали в соседних поселках, в том числе Песках. В пресс-службе администрации Коломны сказали российским пропагандистам, что не знают подробностей.

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