«Был слышен свист». В Подмосковье произошел сильный взрыв — видео

2 марта, 22:37
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Зарево после взрыва в районе российской Коломны 2 марта 2023 года (Фото:скриншот видео / Baza / Telegram)

Зарево после взрыва в районе российской Коломны 2 марта 2023 года (Фото:скриншот видео / Baza / Telegram)

В пригороде Коломны Московской области на территории страны-агрессора России вечером в четверг, 2 марта, произошел сильный взрыв.

Telegram-канал Baza опубликовал фото зарева, как утверждается, в районе Коломны. По данным канала, взрыв слышали почти во всех районах города, на место выехали спасатели.

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«Свист был слышен, потом взрыв… сначала был дым, сейчас такое зарево», — говорит очевидец на видео.

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Коломна на карте: город находится примерно в 100 км от Москвы / Инфографика: Google Maps
Инфографика: Google Maps

По информации Telegram-канала Осторожно, Москва, от взрыва задрожали стекла, его слышали в соседних поселках, в том числе Песках. В пресс-службе администрации Коломны сказали российским пропагандистам, что не знают подробностей.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

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В частности, рядом с объектом Газпрома в Подмосковье упал беспилотник — по данным Telegram-каналов, его нашли в районе газо-компрессорной станции компании в Коломенском районе.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории России и ведет оборонную борьбу для деоккупации всех своих территорий.

https://www.youtube.com/embed/3Oa9OtRM70U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Подмосковье хлопок

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