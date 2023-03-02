В Брянской области неспокойно. Что известно о Русском добровольческом корпусе, который «перешел границу» РФ и призвал к бунту 2 марта, 15:48 Сюжет Денис Капустин сообщает, что бойцы Русского добровольчесского корпуса перешли границу с Россией (Фото:Кадр видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

2 марта российские пропандистские СМИ заявили о проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. За не вполне понятные события в этом регионе взял на себя ответственность Русский добровольческий корпус, который, является подразделением Вооруженных сил Украины, состоящим из россиян.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что в регионе либо действуют российские партизаны, либо это провокация путинского режима, и подчеркнул, что Украина Брянскую область не атакует.

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская разведка считает сообщение о столкновении в Брянской области «продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина».

NV рассказывает, что известно о событиях и Русском добровольческом корпусе.

Что известно о событиях в Брянской области

Информацию об «украинской ДРГ в Брянской области» распространяют главные ресурсы российской государственной пропаганды и ряд провоенных Телеграм-пабликов, поэтому ее нельзя считать достоверной.

ТАСС утверждает, что якобы произошло «боестолкновение с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию Брянской области», в расположенных в 20 километрах друг от друга селах Любечаны и Сушаны (села находятся на границе с Черниговской областью).

Комментируя события, РосСМИ сообщают противоречивую информацию о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции», пожаре «от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника».

В Центре общественных связей российского ФСБ заявили, что в Климовском районе Брянской области РФ совместно с силами Минобороны спецслужба якобы проводит «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Тем временем, местные власти в Брянской области стали опровергать многие из сообщений, которые успели распространить центральные российские СМИ — к примеру, сообщения о обстреле «диверсантами» школьного автобуса.

А российский Телеграм-канал Shot на этом фоне сообщил со ссылкой на источник в администрации Брянской области, что «заявления в экстренные службы якобы от лица местных жителей о „десятках диверсантов“, „подрывах инфраструктуры“ и „множестве заложников“ мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы создать панику и запутать ведомства».



Тем временем депутат Госдумы Андрей Гурулев даже заявил российским СМИ, что сегодня состоится экстренное заседание российского Совбеза, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Позже он сообщил, что «плановое» заседание Совета безопасности РФ все-таки состоится, но 3 марта.

Еще позже российский диктатор Владимир Путин бездоказательно заявил о якобы обстреле гражданского автомобиля.

На фоне всех этих противоречивых сообщений в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса появилось сообщение, записанное его командиром и основателем Денисов Капустиным (позывной Рекс).

На видео он стоит на фоне здания с табличкой Любечанский фельдшерско-акушерский пункт.

«Русский добровольческий корпус перешел государственную границу РФ, доказательства за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь», — сказал Капустин.

Через некоторое время боец Русского добровольческого корпуса подтвердил российскому порталу расследований Важные истории что группа РДК сегодня заходила на территорию Брянской области.

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», — заявил боец РДК на условиях анонимности.

Что известно о Капустине и Русском добровольческом корпусе

В октябре 2022 года издание Главком писало, что бойцы Русского добровольческого корпуса выполняют боевые задачи в составе 98-го батальона Теробороны Азов-Днепр 108-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Издание утверждало, что они боролись в России с режимом российского диктатора Владимира Путина, участвовали в Революции Достоинства, АТО и ООС.

«Все мы 24 февраля взяли в руки оружие. Нам удалось пробиться через украинскую бюрократию, стену непонимания и подозрений. С августа мы сражаемся официально — тогда был создан (по документам) наш Корпус. Важное отличие нашего подразделения — мы остаемся добровольцами. То есть все приходящие к нам воюют исключительно по собственному желанию. Это не пленные, не перебежчики, не люди, прижатые к стене какими-то обстоятельствами. Только люди, которые воюют, потому что считают это верным. Это собственно борьба и за наше будущее. Потому что мы искренне верим, что падение Российской Федерации позволит нам вернуться домой», — говорил тогда в комментарии Главкому Капустин.

Он также сообщил, что бойцы корпуса придерживаются «правоконсервативных взглядов, которые еще называют националистическими».

Новая газета Европа сообщила, что основавший Русский добровольческий корпус Денис Капустин — «известный в праворадикальной среде бизнесмен», создавший популярный среди россиян, чьи взгляды можно отнести к «ультраправым», бренд одежды Whiterex. С 2001 года Капустин жил в Германии.

31 августа 2022 года бывший депутат Госдумы РФ, который был единственным, кто проголосовал против незаконной аннексии Крыма, а сейчас является гражданином Украины, Илья Пономарев сообщил о подписании совместной декларации Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Национальной республиканской армии.

В ноябре 2022 года NV взял интервью у еще одного представителя Русского добровольческого корпуса — бойца с позывным Фортуна. На тот момент в подразделение входило более 100 россиян.

Он рассказал, что переехал в Украину еще в 2017 году и до полномасштабной войны России против Украины работал директором по развитию одной из торговых сетей, а после начала вторжения сразу же присоединился к теробороне. По словам Фортуны, до этого военного опыта у него не было.

«Я женился на гражданке Украины и переехал. К тому же я являюсь человеком из праворадикальных кругов в России. У меня как такового формального политического преследования не было, но там уже начали закручивать гайки сильно всем. И было понятно, что в любом случае надо уезжать из России», — рассказывал он.

Фортуна объяснил в интервью, что фактически Русский добровольческий корпус сформировался до августа.

«На май-июнь стало понятно, что русских так называемых добровольцев, не важно, в каком подразделении они находятся, никто не собирается оформлять официально. То есть возникла большая проблема у всех. Во-первых, было дано указание не продлевать гражданам России никакие миграционные документы, т. е. у кого-то был временный вид на жительство, кто-то оказался вовсе без документов. Несмотря на то, что в соответствии с законодательством Украины любой доброволец-иностранец может прийти и стать на учет, взять в руки оружие и защищать Украину, это было справедливо абсолютно для всех, кроме граждан России. … Впоследствие решили все-таки вопрос с оформлением: нас поставили на учет, выдали военные билеты, выдали контракты», — рассказал он.

По словам Фортуны число бойцов Русского добровольческого корпуса выросло с 10 до около 120.

«У нас есть предприниматели, педагоги, студенты, люди рабочих профессий — механики, слесари. У нас на самом деле срез общества — есть люди, у которых только диплом училища, а есть с двумя высшими образованиями», — сказал он, подчеркнув, что пленных россиян в подразделение не берут.

Фортуна также заявил, что Русский добровольческий корпус на самом деле не поддерживает отношений с Легионом Свобода России.

«Знаем о них на самом деле примерно столько же, сколько и другой человек, открывший интернет. Нигде ни разу не слышали об их участии на фронте, нигде не пересекались, не виделись, не общались. Единственный человек, которого видели наши сотрудники (это было на пресс-конференции в Ирпене) — у них там был командир, который назывался Цезарем. Во избежание деликатных моментов у нас внутри корпуса было принято решение, что мы не обсуждаем Легион Свобода России в публичном поле», — объяснял боец.