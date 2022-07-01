Для Украины открылась королевская дорога в ЕС 1 июля, 13:16

Как большое и уважаемое государство в контексте успешной обороны от России, Украина может сыграть новую роль в западном концерте держав

С предоставлением статуса кандидата Европейским советом 23 июня 2022 года Украина и Молдова пропустили предварительный этап в процессе расширения ЕС. До этого момента они не имели однозначной перспективы членства; она была предоставлена двум странам и Грузии в тот же день высшим руководящим органом ЕС. В отличие от Грузии, Косово и Боснии и Герцеговины, Украина и Молдова стали не только потенциальными, но уже и полноправными странами-кандидатами в члены ЕС. Таким образом, обе страны напрямую вступили в процесс присоединения ЕС наравне с Албанией, Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Турцией.

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За несколько недель до этого решения такой успех казался маловероятным для Киева и Кишинева, учитывая неоднозначные сигналы из различных европейских столиц. Решающую роль в достижении консенсуса 27 стран-членов ЕС, очевидно, сыграл совместный визит президентов Франции и Румынии, премьер-министра Италии и канцлера Германии в Киев незадолго до этого и их демонстративная поддержка заявки Украины в ЕС. Коллективное проукраинское заявление Олафа Шольца, Марио Драги, Клауса Йоханниса и Эммануэля Макрона в Киеве стало важным сигналом для правительств других стран ЕС. Это, вероятно, предотвратило возможное вето со стороны нескольких сомневающихся стран-членов Союза, т. е. ограничение решения Совета лишь потенциальной кандидатурой для Украины и Молдовы, как это было решено в отношении Грузии.

Это означает, что для Киева и Кишинева путь к вступлению в ЕС теперь обозначен. Главная предстоящая задача, правда, лишь немного отличается по сути от тех, что были в последние шесть лет: выполнение Соглашений об ассоциации с ЕС, которые были подписаны в 2014 году и вступили в силу в 2016 году. По своему содержанию эти соглашения уже являются дорожными картами для интеграции, а не просто объединения государств в Союз. В этом отношении более низкий формальный статус Грузии как потенциального кандидата с 23 июня по сравнению с двумя другими членами ассоциативного трио имеет лишь незначительные практические последствия. Для всех трех государств, без исключения, реализация их соглашений об ассоциации остается королевской дорогой в ЕС.

Но есть и другие инструменты, которые Киев может использовать для укрепления собственной и европейской интеграции и устойчивости. Как большое и уважаемое государство в контексте успешной обороны от России, Украина может сыграть новую роль в западном концерте держав. Имея такой потенциал, Украина может попытаться проложить особый путь в собственном сближении с ЕС и в поддержке европейского сообщества государств. Более того, Киев может в этом «забрать с собой» Молдову и Грузию, как он это уже сделал в отношении их получении перспектив членства в ЕС.

Для Киева и Кишинева путь к вступлению в ЕС теперь обозначен

Во-первых, теперь для этих трех стран возможно включение, по крайней мере, в часть сети институтов, изначально созданных ЕС для балканских стран в рамках их подготовки к вступлению в Союз. Это касается следующих структур, которые действуют на Западных Балканах в течение многих лет: Совет регионального сотрудничества (CRC), Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (CEFTA), Региональная антикоррупционная инициатива (RAI), Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы (SEEHN), Рабочая группа по региональному и сельскому развитию Юго-Востока (SWGRRD), Центр государственной службы занятости для стран Юго-Восточной Европы (CPESSEC), Региональный центр молодежного сотрудничества (RYCO), Центр правоохранительных органов Юго-Восточной Европы (SELEC), Центр сотрудничества в области безопасности (RACVIAC), Инициатива реформы образования для ЮВЕ (ERISEE), Региональная школа государственного управления (RESPA), Региональный центр готовности к стихийным бедствиям (DPPI), Центр обучения предпринимательству Юго-Восточной Европы (SEECEL), Центр передового опыта в области финансов (CEF) и Региональный экологический центр (REC).

Во-вторых, Украина, как и Грузия до нее, должна либерализовать свою до сих пор сложную процедуру получения ПМЖ для иммигрантов из ЕС и некоторых других стран (США, Канады, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Австралии и др.). Право на поселение для всех граждан ЕС в любом случае включено в желаемое Украиной членство в Союзе. По аналогии с первоначальной односторонней либерализацией правил въезда для граждан ЕС в 2005 году, Украина может снова в одностороннем порядке и до вступления в ЕС упростить свои правила селения для иностранцев из дружественных стран. С регистрацией в Украине можно было бы автоматически предоставить иммигранту многолетнее разрешение на проживание, учебу, торговлю и работу. Это уже может быть сейчас важно для отдельных иностранных советников в нынешнем состоянии войны в Украине. После достижения перемирия — это будет способствовать деятельности западных организаций и инвесторов в Украине.

В-третьих, с обретением статуса кандидата появляется возможность сочетания помощи ЕС, предусмотренной на этом этапе присоединения, с другими существующими, а также будущими программами западной интеграции, инвестиций и реконструкции. Например, Украина, Молдова и Грузия должны добиваться полного включения в Инициативу «Триморье» восточных стран-членов ЕС. Украина могла бы, в частности, извлечь выгоду из того, что «план Маршалла» по восстановлению страны предусматривает значительные трансферты Киеву от различных западных стран и организаций.

Эти средства могут быть использованы не только для поддержки общих реформ и процесса вступления страны в ЕС. Они также могут географически и технически расширить текущие или новые транснациональные инфраструктурные и энергетические проекты Инициативы «Триморья» в Восточной Европе и Черноморском регионе. Кроме того, часть, очевидно, большой будущей финансовой помощи Запада может быть использована для формирования страхования политических рисков для иностранных частных инвесторов в Украине, возможно, с привлечением Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Всемирного банка.

В-четвертых, Украина может использовать свой голос в мире, который стал более слышен в последние месяцы, чтобы помочь развитию общеевропейского процесса координации и принятия решений прозападными странами в своих собственных интересах. В этом направлении в последние месяцы появился ряд новых предложений от западноевропейских политиков и экспертов. Эти идеи по расширению существующей институциональной структуры направлены на дополнение старых трансъевропейских организаций, таких как Совет Европы и ОБСЕ, и на достижение европейской политической интеграции за пределами границ ЕС. Такие предложения имеют особое значение для Киева. Они обсуждают новые структуры, которые могут обеспечить Украине возможность совмещать реализацию своих интересов в сфере безопасности и других с ключевыми западными странами-партнерами еще до вступления в ЕС и/или НАТО (Klimkin & Umland 2020).

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта сделал первый шаг 25 апреля 2022 года, представив проект Европейской конфедерации (ЕКФ) из 36 государств, т. е. стран ЕС, Западных Балкан и Ассоциативного трио. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с планом создания Европейского политического сообщества (ЕПС) из государств Союза и нескольких стран, не входящих в ЕС, 9 мая 2022 года. Спустя неделю президент Европейского совета Шарль Мишель представил свою идею создания Европейского геополитического сообщества (ЕГС) от «Рейкьявика до Баку или Еревана, от Осло до Анкары».

Возможно, самое реалистическое предложение было сделано в июне 2022 года двумя немецкими политологами в докладе Венского института Дунайского региона и Центральной Европы (Schneckener & Schäffer 2022). Они рекомендовали создать расширенный Европейский совет или Большой Европейский совет (БЕС). Этот многосторонний орган мог бы включать Европейский совет с его 27 членами, а также шесть западно-балканских государств и Ассоциативную тройку, но, возможно, также Турцию, Норвегию, Великобританию, Исландию и/или Швейцарию. Он мог бы собираться до или после заседаний Европейского совета, а его председателями могли бы быть президент Совета и ротируемый представитель стран, не входящих в ЕС.

Украина была бы страной, которая больше всего выиграла бы от такой структуры. Будь то ЕКФ, ЕПС, ЕГС или БЕС, включение Киева в новый общеевропейский институт сделает нынешнюю геополитическую серую зону, в которой страна будет находиться до вступления в ЕС и/или НАТО, менее серой (Vereshchuk & Umland 2019). То же самое относится к геополитике Республики Молдова и Грузии, а также в некоторой степени и к западно-балканским государствам. Голос Украины и особенно ее президента Владимира Зеленского сегодня слышен далеко за пределами Европы. Киев должен использовать этот потенциал для поддержки создания новой общеевропейской структуры в интересах собственного народа и всего Запада.

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