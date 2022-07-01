Для Украины открылась королевская дорога в ЕС
Как большое и уважаемое государство в контексте успешной обороны от России, Украина может сыграть новую роль в западном концерте держав
С предоставлением статуса кандидата Европейским советом 23 июня 2022 года Украина и Молдова пропустили предварительный этап в процессе расширения ЕС. До этого момента они не имели однозначной перспективы членства; она была предоставлена двум странам и Грузии в тот же день высшим руководящим органом ЕС. В отличие от Грузии, Косово и Боснии и Герцеговины, Украина и Молдова стали не только потенциальными, но уже и полноправными странами-кандидатами в члены ЕС. Таким образом, обе страны напрямую вступили в процесс присоединения ЕС наравне с Албанией, Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Турцией.
За несколько недель до этого решения такой успех казался маловероятным для Киева и Кишинева, учитывая неоднозначные сигналы из различных европейских столиц. Решающую роль в достижении консенсуса 27 стран-членов ЕС, очевидно, сыграл совместный визит президентов Франции и Румынии, премьер-министра Италии и канцлера Германии в Киев незадолго до этого и их демонстративная поддержка заявки Украины в ЕС. Коллективное проукраинское заявление Олафа Шольца, Марио Драги, Клауса Йоханниса и Эммануэля Макрона в Киеве стало важным сигналом для правительств других стран ЕС. Это, вероятно, предотвратило возможное вето со стороны нескольких сомневающихся стран-членов Союза,
Это означает, что для Киева и Кишинева путь к вступлению в ЕС теперь обозначен. Главная предстоящая задача, правда, лишь немного отличается по сути от тех, что были в последние шесть лет: выполнение Соглашений об ассоциации с ЕС, которые были подписаны в 2014 году и вступили в силу в 2016 году. По своему содержанию эти соглашения уже являются дорожными картами для интеграции, а не просто объединения государств в Союз. В этом отношении более низкий формальный статус Грузии как потенциального кандидата с 23 июня по сравнению с двумя другими членами ассоциативного трио имеет лишь незначительные практические последствия. Для всех трех государств, без исключения, реализация их соглашений об ассоциации остается королевской дорогой в ЕС.
Но есть и другие инструменты, которые Киев может использовать для укрепления собственной и европейской интеграции и устойчивости. Как большое и уважаемое государство в контексте успешной обороны от России, Украина может сыграть новую роль в западном концерте держав. Имея такой потенциал, Украина может попытаться проложить особый путь в собственном сближении с ЕС и в поддержке европейского сообщества государств. Более того, Киев может в этом «забрать с собой» Молдову и Грузию, как он это уже сделал в отношении их получении перспектив членства в ЕС.
Для Киева и Кишинева путь к вступлению в ЕС теперь обозначен
Во-первых, теперь для этих трех стран возможно включение, по крайней мере, в часть сети институтов, изначально созданных ЕС для балканских стран в рамках их подготовки к вступлению в Союз. Это касается следующих структур, которые действуют на Западных Балканах в течение многих лет: Совет регионального сотрудничества (CRC), Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (CEFTA), Региональная антикоррупционная инициатива (RAI), Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы (SEEHN), Рабочая группа по региональному и сельскому развитию Юго-Востока (SWGRRD), Центр государственной службы занятости для стран Юго-Восточной Европы (CPESSEC), Региональный центр молодежного сотрудничества (RYCO), Центр правоохранительных органов Юго-Восточной Европы (SELEC), Центр сотрудничества в области безопасности (RACVIAC), Инициатива реформы образования для ЮВЕ (ERISEE), Региональная школа государственного управления (RESPA), Региональный центр готовности к стихийным бедствиям (DPPI), Центр обучения предпринимательству Юго-Восточной Европы (SEECEL), Центр передового опыта в области финансов (CEF) и Региональный экологический центр (REC).
Во-вторых, Украина, как и Грузия до нее, должна либерализовать свою до сих пор сложную процедуру получения ПМЖ для иммигрантов из ЕС и некоторых других стран (США, Канады, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Австралии и др.). Право на поселение для всех граждан ЕС в любом случае включено в желаемое Украиной членство в Союзе. По аналогии с первоначальной односторонней либерализацией правил въезда для граждан ЕС в 2005 году, Украина может снова в одностороннем порядке и до вступления в ЕС упростить свои правила селения для иностранцев из дружественных стран. С регистрацией в Украине можно было бы автоматически предоставить иммигранту многолетнее разрешение на проживание, учебу, торговлю и работу. Это уже может быть сейчас важно для отдельных иностранных советников в нынешнем состоянии войны в Украине. После достижения перемирия — это будет способствовать деятельности западных организаций и инвесторов в Украине.
В-третьих, с обретением статуса кандидата появляется возможность сочетания помощи ЕС, предусмотренной на этом этапе присоединения, с другими существующими, а также будущими программами западной интеграции, инвестиций и реконструкции. Например, Украина, Молдова и Грузия должны добиваться полного включения в Инициативу «Триморье» восточных стран-членов ЕС. Украина могла бы, в частности, извлечь выгоду из того, что «план Маршалла» по восстановлению страны предусматривает значительные трансферты Киеву от различных западных стран и организаций.
Эти средства могут быть использованы не только для поддержки общих реформ и процесса вступления страны в ЕС. Они также могут географически и технически расширить текущие или новые транснациональные инфраструктурные и энергетические проекты Инициативы «Триморья» в Восточной Европе и Черноморском регионе. Кроме того, часть, очевидно, большой будущей финансовой помощи Запада может быть использована для формирования страхования политических рисков для иностранных частных инвесторов в Украине, возможно, с привлечением Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Всемирного банка.
В-четвертых, Украина может использовать свой голос в мире, который стал более слышен в последние месяцы, чтобы помочь развитию общеевропейского процесса координации и принятия решений прозападными странами в своих собственных интересах. В этом направлении в последние месяцы появился ряд новых предложений от западноевропейских политиков и экспертов. Эти идеи по расширению существующей институциональной структуры направлены на дополнение старых трансъевропейских организаций, таких как Совет Европы и ОБСЕ, и на достижение европейской политической интеграции за пределами границ ЕС. Такие предложения имеют особое значение для Киева. Они обсуждают новые структуры, которые могут обеспечить Украине возможность совмещать реализацию своих интересов в сфере безопасности и других с ключевыми западными странами-партнерами еще до вступления в ЕС и/или НАТО (Klimkin & Umland 2020).
Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта сделал первый шаг 25 апреля 2022 года, представив проект Европейской конфедерации (ЕКФ) из 36 государств,
Возможно, самое реалистическое предложение было сделано в июне 2022 года двумя немецкими политологами в докладе Венского института Дунайского региона и Центральной Европы (Schneckener & Schäffer 2022). Они рекомендовали создать расширенный Европейский совет или Большой Европейский совет (БЕС). Этот многосторонний орган мог бы включать Европейский совет с его 27 членами, а также шесть западно-балканских государств и Ассоциативную тройку, но, возможно, также Турцию, Норвегию, Великобританию, Исландию и/или Швейцарию. Он мог бы собираться до или после заседаний Европейского совета, а его председателями могли бы быть президент Совета и ротируемый представитель стран, не входящих в ЕС.
Украина была бы страной, которая больше всего выиграла бы от такой структуры. Будь то ЕКФ, ЕПС, ЕГС или БЕС, включение Киева в новый общеевропейский институт сделает нынешнюю геополитическую серую зону, в которой страна будет находиться до вступления в ЕС и/или НАТО, менее серой (Vereshchuk & Umland 2019). То же самое относится к геополитике Республики Молдова и Грузии, а также в некоторой степени и к западно-балканским государствам. Голос Украины и особенно ее президента Владимира Зеленского сегодня слышен далеко за пределами Европы. Киев должен использовать этот потенциал для поддержки создания новой общеевропейской структуры в интересах собственного народа и всего Запада.
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