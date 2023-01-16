Тем, для кого ситуация под Соледаром стала сюрпризом 16 января, 19:30

Российский агрессор только вынашивает новые масштабные планы продления агрессии

Очень легко любить военных и вооруженные силы во время наступлений и побед. Несколько тяжелее, когда приходится отступать, а победы совсем не очевидны. Но в любом случае надеюсь, что всем уже давно очевидно: только ВСУ отделяют нас от тотального всепоглощающего мрака, надвигающегося на Украину. Двигается, и не думает останавливать это продвижение.

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Когда недавно вышла известная статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то она вызвала оживленную реакцию от общества. Но эту реакцию вызвала лишь констатация понятных вещей: враг планирует и дальше наступать. Планирует, и для этого приступил к мобилизации, и будет продолжать ее в дальнейшем.

Смешно выглядят те, кто до сих пор рассказывает о «войне Путина». Российский диктатор ее начал, но ведет он ее с активным привлечением всего своего народа, и народ, что характерно, вполне готов идти умирать и убивать ради цели «уничтожить Украину». Пусть эта цель старательно камуфлируется, но все равно она совершенно не скрывается. Они хотят завоевать и уничтожить Украину. Всем обществом. И готовы за это умирать.

«Мясной вал» двигался на этот город не один месяц

Поэтому нужно быть готовыми к новым «мясных валам», которые будут накатываться на позиции ВСУ.

Те, для кого ситуация под Соледаром стала сюрпризом, должны просто посмотреть сводку за последнее полугодие, и вы увидите, что этот «мясной вал» двигался на этот город не один день, не одну неделю, не один месяц.

Понятно, что Украина не может противостоять агрессору таким образом, что московиты выбрали для себя. Значит, нужно ломать эти «волны» за счет оснащения, подходов, подготовки.

Недаром в Бахмуте недавно был генерал Александр Сырский, известный на протяжении последней войны руководством в нескольких операциях, которые в будущем будут изучать как образцы мастерства: от обороны Киева и до «Харьковской офензивы». Появление Сырского свидетельствует о значимости направления военного руководства и понимания всех угроз и вызовов. В конце концов, планы россиян не реализовались: прорыв украинской обороны они так и не осуществили, оцепление не провели, ВСУ сохранили контролируемость и организованность, сохраняют оборону на ключевом направлении. И это то, что должен признать каждый объективный зритель.

Но проблема нашествия «мобилизованных вредителей» не исчезла. И это активизирует вопрос к цивилизованному миру о масштабах поддержки Украины. Кто-то недавно носился с идеями, что «завтра можно будет договориться», что «режим Путина изменится», «не нужно закрывать окна возможностей» и «не нужна эскалация». Но в итоге российский агрессор только вынашивает новые масштабные планы продолжения агрессии. Отказ Украине в танках или ракетах не только не ограничивает «эскалацию», но и, как видим, способствует дальнейшей эскалации.

Народ-террорист, известный под кодовым наименованием «русские», мечтает только об убийствах украинцев. Это факт. Ответ на этот факт может быть только военный. ВСУ неоднократно доказывали свою способность решать задачи любой сложности, но мир, претендующий на статус цивилизованного должен им в этом помочь. Уговоры и убеждения народа-террориста не сработают, и не надо им оставлять «окна возможностей», потому что из этих окон очень сильно воняет.

Текст опубликован с разрешения автора

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