Худший сценарий. Что именно имел в виду Залужный и чего ждать зимой 19 декабря, 21:25 Эксклюзив НВ

Я согласен со всем, что прогнозирует Залужный

Начну с комментария комментариев. В этом есть смысл, потому что было много разных оценок того, как понимать ответы Валерия Залужного в интервью журналу The Economist, с этими оценками я не до конца соглашаюсь.

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Прежде всего о том, что, мол, будьте спокойны, потому что Залужный все это сказал преимущественно для зарубежной аудитории, а потому специально сгустил краски, нагнетал страхов. Вот с этим я категорически не согласен. Можно говорить только о каких-то расстановках акцентов, но ни в коем случае нельзя сознательно нагнетать или наоборот приукрашивать картину. Потому что это уже на грани говорить неправду или полуправду. Все-таки генерал Залужный был совершенно искренним и не пытался дать ответы, которые не прочтут те, кто не читает на английском языке. Также, каждый раз, когда мы читаем интервью или статьи наших профессиональных военных, нужно иметь в виду, что у них чисто военный подход к оценке и планированию ситуации. Он заключается в том, что ты должен всегда готовиться к худшему сценарию. И тогда все, что ниже этого, оно уже для тебя ожидаемо, у тебя есть определенный запас ресурса, который ты подготовил для противодействия реализации худшего сценария.

Поэтому генерал Залужный описал ситуацию худшего сценария. Но