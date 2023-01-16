Генерал Ходжес объяснил, почему его прогноз об освобождении украинских территорий в 2022 году не сбылся 16 января, 12:59 Генерал Бен Ходжес разочарован, что США не передали Украине ракеты ATACMS (Фото:US Army Europe/flickr.com)

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес объяснил, почему его прогноз о том, что Украина вернет в 2022 году территории, которые контролировала до полномасштабного вторжения РФ, не сбылись.

По его словам, одной из причин стало то, что США так и не предоставили ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS.

«Очевидно, что я был слишком оптимистичен, потому что не предполагал, что мы не передадим ATACMS. Я думал, что мы это сделаем. Это был недостаток», — заявил он в интервью Радио Свобода.

Видео дня

Еще одним фактором стало то, что Ходжес не предполагал, что кремлевский режим готов к настолько огромным потерям своих войск.

«Также я не предполагал количества сил, которыми Россия готова пожертвовать в Бахмуте и вокруг него. Украина адаптировалась к тому, что Россия делает с мобилизованными войсками. А вот поставляет ли Запад Украине то, что ей нужно, чтобы она могла продолжать атаковать российскую логистику, командование и управление?», — отметил американский генерал.