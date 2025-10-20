Рубио начнет через три дня, а Зеленский готов быть там

● Украина даст ответ на энерготеррор Кремля. В ходе Ставки верховного главнокомандующего сегодня обсудили вопросы энергетики, прежде всего ситуация в областях и общинах, сложности на приграничных и прифронтовых территориях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры», — написал президент в ТГ.

Глава государства заслушал доклады по восстановлению в общинах после ударов. Были определены параметры расширения резервов, в частности резервов оборудования. Кроме того, был доклад по военному компоненту, а именно прикрытие объектов энергетики от ударов с воздуха. Члены Ставки определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации.

● Сложная ситуация на востоке. Российских войск нет в окрестностях города Лиман Донецкой области, ВСУ ликвидировали все попытки прохода врага, сообщил Владимир Зеленский.

«В Купянске ситуация стала лучше. Покровск — сложная ситуация, но много делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана — кто-то распространял дезинформацию постоянно — но там нет россиян, там только наши войска, и все попытки прохода россиян были ликвидированы», — сказал Зеленский. По словам президента, на новопавловском направлении в месте схождения административных границ Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей ситуация остается достаточно сложной.

● Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Купянске и Волчанске на Харьковщине, Плавнях (село Васильевского района Запорожской области), вблизи Торецка (Бахмутский район Донецкой области) и Белой Горы (Краматорский район Донецкой области).

● Одновременно разворачивается история с «мирными» переговорами между Белым домом и Кремлем:

● Рубио начнет через три дня. Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 23 октября, сообщило агентство Reuters со ссылками на осведомленные источники.

«В четверг [16 октября], перед встречей с Зеленским, Трамп заявил, что вскоре встретится с Путиным в Будапеште. Вскоре после этого помощник Кремля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры в ближайшие дни с целью подготовки к саммиту. Во время пятничной встречи американские чиновники заявили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в ближайший четверг», — говорится в сообщении агентства.

● Кремль стоит на своем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил росСМИ, что позиция Москвы по остановке боевых действий на нынешней линии фронта, к чему призывает президент США Дональд Трамп, не изменилась. «Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами во время контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ, и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что пока нет детализации предстоящей встречи Путина с Трампом в Будапеште, а также потенциального участия в ней Владимира Зеленского. Россия, мол, рассчитывает продвинуться в процессе мирного урегулирования войны в Украине и обсудить двусторонние отношения с США во время саммита.

● Владимир Зеленский сообщил, что Путин позвонил Трампу на прошлой неделе из-за риторики американского лидера о поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

● Зеленский готов быть там. Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в предварительно запланированной встрече президента США и российского диктатора в Будапеште и сообщил, что обсуждал этот вопрос с американским коллегой во время встречи в Белом доме. «Мы говорили об этом. Они обсудят это с Путиным. Он [Трамп] хотел услышать мое мнение», — сказал Зеленский в интервью NBC News.

«Мое мнение: если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Да, он оккупант, но Украина страдает и борется. И, конечно, как могут быть какие-то соглашения без нас, о нас?» — добавил Зеленский. При этом президент Украины отметил, что «не уверен, что Путин готов просто закончить эту войну» и «возможно, он хочет вернуться с агрессией».

● Не лучшее место для мирных переговоров. Президент Украины Зеленский не считает, что Будапешт является лучшей площадкой для встречи для мирных переговоров, о которых предварительно договорились Трамп с Путиным. «Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам президента, для площадок встреч было много «разных достойных вариантов», в частности, Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. «Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное», — подчеркнул Зеленский.

● Мы приблизились к окончанию войны? Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что война приблизилась к окончанию.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту [США Дональду] Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Зеленский.

В то же время:

● Зеленский заверил: позиция Кремля не изменилась. Позиция РФ относительно прекращения войны в Украине не изменились — они до сих пор хотят, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донецкой и Луганской областей, сообщил президент Украины.

«Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока — а именно с Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил [во время визита в Вашингтон на прошлой неделе], что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Уиткоффу», — сказал Зеленский. В то же время, по его словам, Стив Уиткофф просто передает, что РФ имеет в виду. И это не означает, что это его точка зрения.

● Кстати: Трамп отрицает, что во время встречи с Зеленским настаивал на передаче России территории всего Донбасса.

● 25 Patriot для Украины. Украинская сторона сейчас занимается подготовкой контракта с американскими оборонными компаниями на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил президент Украины, добавив, что уже есть соответствующие очереди в производстве. «Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная», — сказал он.

«Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы», — добавил глава украинского государства.

● Дроны в обмен на ракеты. Украина готова продавать США дроны собственного производства, и, с учетом программ двустороннего партнерства, готова их и предоставлять, если будет получать американские ракеты, заявил Владимир Зеленский.

● А еще Зеленский сообщил, что европейские лидеры хотят обратиться к президенту США с просьбой относительно использования Украиной дальнобойных ракет американского производства Tomahawk (которые есть на вооружении у европейских армий). Президент отметил, что использование этих ракет будет по военным целям и в координации с партнерами.

● Президент обещает: газ будет. Украина имеет договоренности по газоснабжению на $2 млрд в случае сложной ситуации, часть траншей уже найдена, заявил президент Зеленский.

Президент пояснил, что Норвегия выделила грантом по $100 млн и также выделит еще один январский транш. Также соответствующие гранты имеют еще несколько стран, и есть договоренность с украинскими банками. «По LNG американскому есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть», — добавил глава государства.

● Американцы вытесняют российский газ из Европы, в этом помогла Украина, энергетические компании США хотят выйти и на украинский рынок, добавил Зеленский.

● Россия проваливается в экономическую дыру? РФ в следующем году будет иметь значительный бюджетный дефицит в размере почти $100 млрд, еще месяц назад эта цифра составляла $71 млрд, сообщил глава украинского государства. «Мы видим, что проблем у них действительно стало больше», — сказал он.

По словам Зеленского, если Индия действительно начнет покупать меньше энергоносителей у РФ, это поможет Украине.

● Большие деньги для Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина сможет в ближайшее время воспользоваться «репарационным кредитом» Евросоюза, чтобы направить его на нужды обороны.

Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на «репарационный кредит» Украине. Ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23−24 октября.

И в заключение:

● ЕС готовит хитрость ради Украины. Европейский Союз рассматривает возможность реформирования процедуры вступления новых членов, что может ускорить интеграцию Украины, сообщило Politico. Издание со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что одно из предложений предусматривает: новые страны сначала будут присоединяться к ЕС без права голоса. Это, в частности, может сделать позицию таких лидеров, как премьер Венгрии Виктор Орбан, более гибкой в отношении расширения блока.

По данным издания, инициатива находится на начальном этапе обсуждения и требует одобрения всех государств-членов.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.