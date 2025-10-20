Украинская делегация на встрече с представителями оборонной компании Raytheon в США, 17 октября 2025 года (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в США обсудил возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot, которые могут поступать в течение нескольких лет. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, пишет Суспільне в понедельник, 20 октября.

Сложность заключается в том, что производитель Patriot имеет очередь из покупателей из других стран. Но Белый дом может изменить очередность получения систем ПВО за счет европейских стран, которые могут отдать Украине этот приоритет.

«Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы… Есть больше в этом вопросе позитива — сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения», — сказал президент.

Ожидается, что деньги на закупку Patriot поступят от использования замороженных российских активов, финансовая основа этой сделки уже проработана, добавил он.

Во время визита в Вашингтон 17 октября Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot. На встрече они обсудили возможности производства и пути сотрудничества.