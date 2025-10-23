Где действительно будет больно Кремлю после санкций США

США ввели санкции против Роснефти, Лукойла и их дочерних компаний (с долей российских компаний более 50%). Параллельно ЕС ужесточает свой санкционный режим в отношении «российских нефтяных гигантов».

На первый взгляд, это мощный удар по российским нефтяным доходам. Сбыт структур Вагита Алекперова и Игоря Сечина действительно просядет. Но сказать, что американское давление будет для них «смертельным», я бы не спешил. Но крайне неприятными будут процессы, которые затрагивают перспективы развития. И тут Вашингтон и ограничивает Россию, и создает возможности для собственных нефтяных гигантов. Давайте разбираться по порядку.

По чему ударят и где будут бесполезными санкции

1. Ограничение любых финансовых операций, проводимых Роснефтью, Лукойлом и их дочерних компаний создает колоссальные проблемы в использовании флота (фрахт судов, покупка своих), добыче нефти (покупка оборудования, услуг) и, естественно, продаже.

Вашингтон создает возможности для своих нефтяных гигантов

Но есть одно «но» — при использовании финансовых инструментов, связанных с США. То есть расчеты в национальных валютах (рупии, юани и т. д. ) напрямую не подпадают под такие ограничения. Вторичные санкции возможны, но лишь если партнеры российских компаний напрямую выходят на американский либо европейский рынки. И тут стоит упомянуть, что значительная часть российской нефти продатся как раз в Азии. Причем для внутреннего потребления (КНР, Вьетнам, Монголия) ряда государств. Другой вопрос, что продается с существенным дисконтом в силу «токсичности» российских партнеров. Парадокс, но на больших объемах только Индия и Китай де-факто покупали нефть ниже прайс-кэпа. Не потому что они так верили в европейские или американские санкции, а потому что могли на их фоне выкрутить руки русским. А вот торговля так называемым «теневым флотом» шла со значительно меньшей скидкой.

2. Дефицит технологического оборудования и сложности в заключении контрактов на разведку и бурение — это сложно для российских нефтяных гигантов. И уже не первый год. В 2019 году мы с экспертами исследовали тему влияния санкций на РФ. И уже тогда в профильных стратегиях РФ отмечала влияние технологических санкций на добычу как проблему. Частично это пытались и пытаются решать через КНР, но Китай требует своего участия в капитале. На что РФ не спешила соглашаться.

3. Серые схемы экспорта. Это то, что журналисты зачастую связывают с популярным словосочетанием «теневой флот». Тут у РФ вариантов множество. Хотя бы потому что значительная часть экспорта формально ведется небольшими «частными» компаниями либо по серым схемам с догрузкой в море другими сортами и подменой документов о происхождении на моменте захода в европейские порты. Поэтому такой механизм останется действовать. Хотя России придется (учитывая риски) давать намного большую скидку покупателям.

4. Трубопроводный экспорт. Сегодня это, в первую очередь, поставки в Венгрию и Словакию. Тут российским компаниям будет действительно «очень больно» — механизмы легальны и прозрачны. Но есть исключения, аналогичные грузинскому подходу с терминалом Kulevi, куда неделю назад произошла первая отгрузка. Это замена продавца. В Грузии поставками занималась Русснефть Михаила Гуцериева. (Хотя тот тоже находится под санкциями, но есть возможность работы). Поэтому возможна смена поставщика на группу из небольших компаний.

Но — и это очень важно — процессы могут пойти и дальше. Напомню, что на фоне санкционного давления, в нефтепроводе Дружба уже есть казахстанская нефть. Пока не много, и идет она, в первую очередь, в направлении Германии. Однако, если США нацелятся на сбыт трубопроводами, я не исключаю встречи американских делегаций с Алиевым и Токаевым уже в ближайшее время. С последующей постепенной заменой российской нефти на нефть из других государств. Москва, кстати, может пойти на такой шаг исходя из отсутствия у Казахстана и Азербайджана резервов на мгновенное увеличение поставок новым маршрутом. То есть попытаться использовать схему с добавлением «российской части» к таким потокам. Однако такая схема имеет временные ограничения — чем больше Казахстан и Азербайджан будут наращивать поставки, тем меньше места будет оставаться русским в российском трубопроводе. И дальше вариант или уходить, или конфликтовать. Поэтому подобный механизм возможен лишь в расчете на отмену санкций через 1−2 года максимум.

Таким образом, в перечисленных направлениях РФ попытается вначале действовать через небольшие частные компании, где Лукойл и Роснефть будут продавать сырье за рубли на территории РФ, а уже те экспортировать его от своего имени. А дальше — вопрос создания полноценных фирм-прокладок — в этом опыт России имеется. Но, в любом случае, речь идет о снижении объемов торговли на ближайшие 4−5 месяцев.

Перспективы, или где будет очень больно

А вот главный удар, где Лукойл и Роснефть будут весьма ограничены в маневрах — зарубежные активы. География большая. Навскидку — это Гана, Нигерия, Саудовская Аравия, Казахстан, Мозамбик, Вьетнам, Египет, Бразилия. И нефтепереработка, включая Румынию, Германию, Катар, Бразилию Индию и постсоветские страны (тут я сознательно не упоминаю активы в Иране, Венесуэле, Кубе — государствах, которые не будут обращать внимание на санкции США).

И тут действительно больно. Поскольку в добыче, как правило заключаются долгосрочные контракты и/или участие Роснефти, Лукойла в больших проектах по разведке с разделом продукции прописывается в приложениях к межгосударственным договорам. Соответственно, как минимум, в Африке переоформить бизнес с головных структур или «дочек» на фирмы-прокладки будет крайне сложно. А, значит, есть вероятность потери доли в добыче и права на добычу. Важно, поскольку, нефть, добытая даже Роснефтью в Африке, спокойно продавалась по всему миру — она же не «российская».

Есть лазейка, которая уже работает — в списке нет Ливии, Сирии и еще ряда государств, поскольку там добыча ведется как раз через фирмы-прокладки, которые формально никак не связаны с нефтяными гигантами РФ. Такой подход может быть применен. Однако, далеко не везде.

И если российские компании начнут уходить из больших проектов им на смену придут (с большой долей вероятности) американцы либо европейцы.

С нефтепереработкой еще сложнее. Но тут вероятность «удушения санкциями» крайне мала. Формально санкционные пакеты будут действовать. Но казначейство США может буквально через час выпустить Genetal License, позволяющую операции с теми или иными «дочками». Как, например, уже сделала Великобритания в отношении Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — германских дочек Роснефти, находящихся пока под управлением немецкого правительства. Ничего не мешает Вашингтону так же поступить по ряду проектов, где уже есть американский интерес либо интерес союзников.

В нашем случае важен политический эффект. Если РФ не сможет добиться «исключений» по ряду проектов в Центральной Азии и на Каспии, то Роснефти и Лукойлу придется уходить. Что автоматически снизит и без того уменьшающееся влияния РФ в регионе.

Аналогичная ситуация в государствах Африки. Причем, там активность дочек Роснефти или Лукойла, кроме всего прочего, создает финансовую и организационную базу для иных активностей Кремля: начиная от инструментов мягкой силы, заканчивая деятельностью военизированных формирований и вмешательством во внутреннюю политику государств.

Вывод: это пока не смертельный удар, а предупреждение Белого Дома. Которое создает дополнительные возможности для американских (и не только) нефтяных компаний. Последнее логично, учитывая специфику политики Трампа.

Но одновременно с этим создаются предпосылки для уменьшения присутствия РФ в ряде регионов мира. Что так же важно США с точки зрения лишения России оснований для выражения претензий на статус третьего геополитического суперигрока.

При этом реальный эффект от санкций зависит от переговорного трека Кирилла Дмитриева и результатов переговоров США с Индией и Китаем. Режим General License давно опробован и прекрасно себя зарекомендовал. Он удобен для Белого дома. И активно используется.

Но пока что у Кремля проблема. Не смертельная, но достаточно серьезная.

P. S. Ну, как я и предполагал, казначейство США выпустило сразу 3 Генеральные лицензии. Которые частично смягчают удар санкций. Касается долговых обязательств, частично долгосрочных контрактов и сетей АЗС. GL ## 126, 127,128. И это только первые 24 часа «действия» санкций.

