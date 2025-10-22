Трамп, Путин и «китайская карта». Что происходит вокруг Украины

Ежегодные собрания МВФ — всегда отличная возможность пообщаться со старыми друзьями из вашингтонского экспертного сообщества и обсудить ключевые темы, влияющие на мировую экономику и рынки. Для меня в этом году такими темами стали, как минимум: Украина (не правда ли, как удивительно), геополитика в более широком смысле (Ближний Восток, отношения США и Китая, Венесуэла и т. д. ), а также Турция — в контексте недавнего визита Эрдогана, наряду с множеством других сюжетов по отдельным странам.

Что касается Украины, то встреча совпала с визитом Зеленского в Белый дом — если не ошибаюсь, уже третьем в этом году. Ожидания заранее строились вокруг возможности заключения крупной сделки по беспилотникам: Украина поставляет дроны США, а взамен получает от Штатов крылатые ракеты Томагавк. Надежды Украины подогревались недавним, как казалось, разворотом Трампа на 180 градусов по вопросу России — на фоне его выступлений в ООН и твитов, в которых звучали намеки на то, что у Украины действительно есть путь к победе. Украина, в свою очередь, усилила давление с помощью серии глубоких ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с применением беспилотников. Здесь, в Вашингтоне, нарастало ощущение, что Россия становится все более уязвимой, а Трамп может помочь Украине развить наступательную инициативу, если: а) объявит о крупной оружейной сделке с Киевом (обмен Томагавков на дроны), и б) затянет санкционную петлю вокруг России.

В итоге Украина снова осталась разочарованной — и снова из-за Трампа, который, похоже, в очередной раз развернулся назад к Путину, поддавшись на его «новое» предложение о саммите — теперь уже в Будапеште. Томагавки тут же были сняты с повестки дня,