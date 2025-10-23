Каждый день противник добавляет новую строчку или целую страницу к этой главе: 22 октября под атакой оказались детские сады и жилые дома. В Киеве и в Харькове погибли дети.

Отдельная тема — энерготеррор. В ночь с 21 на 22 октября россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Киева и нескольких областей. В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света.

Враг пытается завернуть Украину во тьму и ужас. Удается ли ему это? Каждый и каждая могут задать этот вопрос себе.

Удается ли ему это?

Убежден, что большинство граждан просто улыбнется. Потому что почти ничто не нарушает обычное течение жизни: Украина работает и борется под гул дизельных генераторов. Нас невозможно сломать с помощью энергетического террора, мы доказали это еще в первый год полномасштабного вторжения.

С тех пор украинцы наработали огромный «энергетический иммунитет». В это понятие входят как разработки украинских энергетиков, которые научились своевременно реагировать на разные вызовы, так и чисто психологическая адаптивность населения. После каждого удара по энергетике инженеры будут находить новые способы возобновить работу энергообъектов, усовершенствовать их защиту, увеличить количество газопоршневых и газотурбинных электростанций.

Ответ на энерготеррор, конечно, будет. Силы Обороны гарантируют: российские энергетические объекты будут пылать настолько часто и ярко, насколько это возможно. Кстати, противник ( в отличие от нас) не имеет энергетического иммунитета. На реакцию среднестатистического россиянина на блэкаут интересно будет посмотреть. Но дело не только лишь в психологии.

В результате наших ударов по нефтепереработке горит буквально вся экономика: по всей России обостряется дефицит бензина, растут цены на горючее и падает экспорт энергоносителей, являющийся основным источником средств на войну.

Напомним, что в октябре 2025 года экспорт переработанного российского топлива упал до рекордно низкого уровня. Быстро восстановить производство российских нефтеперерабатывающих заводов невозможно. Как невозможно быстро залатать дыры в федеральном бюджете. Вывод: во время войны на истощение враг постепенно заходит в кризис, из которого в ближайшие годы не будет выхода.

Украина достойно проходит тест на стойкость и выносливость. Пытаясь погрузить нас во тьму, Кремль сам попадет в нее. Рано или поздно мафиозно-террористическая конструкция под названием «российская федерация» рухнет. Чтобы насладиться этим зрелищем, следует быть устойчивыми, следует совершенствоваться и наращивать боевые, энергетические, морально-психологические и другие способности. Что мы, собственно, и делаем постоянно. Слава Украине!

