Это будет самая тяжелая зима за время войны

Зима ещё не наступила, но Россия уже усилила ракетные и дроновые удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины

Серия мощных обстрелов в первые десять дней октября поразила газодобывающие объекты на востоке Украины и оставила без электричества и воды значительную часть Киева и прилегающих областей.

Разумеется, в этом нет ничего нового. С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла тысячи ударов по линиям электропередач, подстанциям, газопроводам, хранилищам и перерабатывающим предприятиям — с целью погрузить Украину во тьму и заставить страну капитулировать.

Теперь масштабы российских атак становятся беспрецедентными.