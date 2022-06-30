Это война на уничтожение. К чему готовиться Украине 30 июня, 14:48 Эксклюзив НВ

Мы должны с вами четко осознавать, ежедневно и ежеминутно продолжается одна из величайших войн на уничтожение в современной истории

Когда возникает пауза с российскими обстрелами, у наших людей появляется оптимизм. Понятно, что они хотят себя приободрить. Но на самом деле паузы противника в боевых действиях связана, прежде всего, с перегруппировкой, с сосредоточением ресурсов, логистики на определенных направлениях, с переформированием разбитых подразделений, потерпевших поражение (как это было под Харьковом).

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Россия не может наступать повсюду. Они концентрируются в отдельных конкретных направлениях и подвозят туда вооружение. Поэтому эти паузы не всегда являются демонстрацией того, что мы взяли и полностью победили.

Мы должны с вами четко осознавать: ежедневно и ежеминутно продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории. Это тотальная война, цель которой — уничтожить полностью Украину как государство. Прежде всего, уничтожить армию, затем экономику и, наконец, государство вообще.

Поэтому то, что делает Россия — это не какая-то хитрая игра. Они используют все, что у них есть, чтобы уничтожить наше сопротивление. У них просто не всегда есть столько ракет и снарядов там, где они хотят их использовать. Они делают паузу, чтобы это подтянуть, и затем снова продолжают бить.

Вот, например, постоянные удары по Харькову. Город является важным центром обороны страны, логистическим, экономическим. Они это отлично понимают. Поэтому им нужно уничтожить Харьков.

Если бы у них не было предостережения по ядерному оружию, то они бы уже его применили. Но пока боятся стать изгоями уже для всего мира, людьми, которых все боятся и ненавидят, и разрывают с ними все контакты.

Поэтому россияне делают все возможное теми боеприпасами, которые имеют, бросают все, что есть. И паузы у них только потому, что они где-то ищут эти снаряды, потому что хорошо проявились логистические проблемы. Но россияне будут бить туда, где только могут. И сконцентрировать огонь там, где только могут. Поэтому не нужно питать никаких иллюзий.

Это война на уничтожение. Россия прилагает все усилия. Все свои склады, арсеналы, все, что она строила десятки лет, — все будет брошено в бой, чтобы уничтожить Украину как государство, как народ, как экономическую систему, политическую систему. В первую очередь, уничтожить украинскую оборону. И они будут бить еще, и продолжительное время.

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