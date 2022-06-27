Минимум 11 погибших. РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге — что известно на данный момент 27 июня, 21:15 Спасатели возле ТРЦ Амстор, разрушенного ракетным ударом РФ (Фото:ГСЧС via Telegram)

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о десяти жертвах и 40 раненых.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



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НВ рассказывает, что известно на данный момент.



Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

20:57 Количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до 11, сообщил Дмитрий Лунин.

20:43 «Людей было очень много». Местный журналист о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге — интервью

Российский удар по ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области произошел практически сразу после объявления воздушной тревоги, рассказал Радио НВ Евгений Бодаква, корреспондент кременчугской телекомпании Визит.

20:38 ТРЦ Амстор в Кременчуге полностью уничтожен в результате российского удара, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и опубликовал видео с последствиями атаки.



20:25 Запасов крови в Кременчуге и области хватает — Минздрав

Несмотря на информацию в соцсетях, запасов крови в Кременчуге и области достаточно, сообщили НВ в Министерстве здравоохранения.

Глава Минздрава Виктор Ляшко провел срочное совещания по вопросу помощи пострадавшим в результате российского ракетного удара. Представители местных медицинских служб подчеркнули, что запасов крови сейчас хватает, необходимости в дополнительных срочных донациях нет.

20:22 СБУ открыла уголовное дело по факту ракетного обстрела Кременчуга Россией

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). В СБУ подчеркнули, что на месте попадания ракет не было ни одного военного или оборонного объекта.

20:18 «Масштаб жестокости и варварства Путина». Джонсон отреагировал на ракетный удар РФ по Кременчугу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Во время встречи лидеров Большой семерки Джонсон подчеркнул: ужасающее нападение «снова показало масштаб жестокости и варварства», до которого опустится российский диктатор Владимир Путин:

«Мы снова мысленно с семьями невинных жертв в Украине. Путин должен понимать, что его поведение не принесет ничего, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется».



20:11 Оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter, что РФ выпустила две ракеты по Кременчугу Полтавской области. Одна из них попала в торговый центр, другая — в городской стадион.

19:44 ТРЦ был обстрелян из ракет Х-22

В ТРЦ Амстор российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, сообщило Командование сухопутных войск ВСУ.

Самолеты РФ взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски производились из Курской области.



19:34 Число жертв возросло до 10

«10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы — такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время», — сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.



19:32 ГСЧС сообщает о шести погибших

Как сообщили спасатели, на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ Амстор составляет 10 300 кв. м, на месте обнаружены тела 6 погибших, в лечебные учреждения обратились 40 человек, из них 19 госпитализированы.



19:27 Количество жертв возросло до трех

Подтверждены три смерти в ТРЦ Амстор, 40 человек ранены, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

19:20 ТРЦ Астор полностью сгорел

«Да, это наш ТРЦ. Самое людное время дня по посетителям. Он полностью сгорел, все аварийные службы на месте», — сообщил директор Smart Urban Solutions Роман Емец агентству Интерфакс-Украина.



19:13 В сети опубликовали фото и видео с места трагедии

В сети опубликовали видео пожара в торговом центре Амстор в Кременчуге Полтавской области, по которому россияне нанесли ракетный удар.

19:09 Глава МИД Латвии призвал ввести дополнительные санкции против РФ и «не звонить в Кремль»

«Еще одно ужасное военное преступление России — ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Наступит день, когда виновные будут привлечены к ответственности, а пока давайте перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, введены дополнительные санкции», — написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичюс в Facebook.

Он выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия.

19:01 В Кременчуг из Киева выехали криминалисты на передвижных лабораториях для фиксации военного преступления РФ

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул: «Квалифицированные следователи по расследованию военных преступлений Главных следственных управлений Нацполиции и СБУ обеспечат там полный сбор доказательной базы».

18:42 В отеле Днепровские звезды работает мобильный пункт полиции

«Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ Амстор и с ними нет связи, обращайтесь в гостиницу Днепровские звезды!» — призвал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



18:05 Россию следует признать государством-спонсором терроризма — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетные обстрелы ТРЦ Амстор в Кремнчуге.

«Россию следует признать государством-спонсором терроризма. Это зло должно быть наказано. Нам нужно больше оружия для защиты наших людей, нам нужна противоракетная оборона», — написал он в Twitter.

18:01 В настоящее время площадь пожара в ТРЦ составляет 10 тыс. 300 кв.

К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и мобильная оперативная группа ГСЧС Украины



17:48 Подтверждена гибель двух человек

На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии, подтверждено, что 2 человека погибли, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Спасательная операция продолжается.



17:44 Россия намеренно ударила по ТРЦ — Подоляк

«Кременчуг сейчас… Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находится более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия — это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter и опубликовал фото горящего ТРЦ.



17:29 В ТРЦ во время ракетного удара РФ были более тысячи человек — Зеленский

"…Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, которая так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

17:18 Удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, не имеющее отношения к боевым действиям заявил мэр города Виталий Малецкий

По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

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