Удар РФ по жилому дому в Николаеве: количество погибших возросло до шести человек

30 июня, 09:38
Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки в Николаеве, разрушенной российской ракетой (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки в Николаеве, разрушенной российской ракетой (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате ракетного удара по жилой многоэтажке в Николаеве возросло до шести человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram, по состоянию на 8:30 четверга, 30 июня, из-под завалов извлекли тела шести погибших. Еще шесть человек ранены.

Спасатели продолжают работу по поиску погибших и разбору конструкций разрушенного жилого дома.

Видео дня

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.

https://www.youtube.com/watch?v=qOclq0bH0k0

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении уточнил, что в пятиэтажку попала противокорабельная ракета Onyx.

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Сообщалось о пяти погибших и четырех раненых. Из-под завалов удалось спасти троих жителей дома.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины Ракетный удар

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