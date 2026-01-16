Между Путиным и западными корпорациями. От чего нас спасет союз Украины и Польши

Наибольшей угрозой является сценарий, при котором Польша обижается на Украину, а Киев, ища деньги на восстановление, отдает свою экономику под управление западным корпорациям

Публикуется с разрешения редакции. Впервые опубликовано на Sestry Путь домой

Что видит Путин, глядя на карту Польши и Украины? То, чего часто не замечаем мы. Время открыть глаза, потому что есть риск, что мы потеряем большое сокровище.

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Европейская стабильность к западу от Одры базируется на процедурах. На востоке мир означает лишь перерыв для перезарядки оружия. Российская агрессия в феврале 2022 года разрушила миф о неприкосновенности границ, и регион столкнулся с экзистенциальным риском. Учитывая исчерпание существующей экономической модели Европейского Союза и стратегический поворот США к Тихому океану, ось Варшава-Киев перестала быть теоретической концепцией публицистов. Она стала реальной необходимостью.

Польша и Украина, связанные географией и общим врагом, должны создать самостоятельный полюс силы. Альтернативой — в лучшем случае — является статус буферной зоны, разыгранной между великими державами и дестабилизированной Кремлем, а в худшем — российская колония, версия XXI века

История Европы — это процесс перемещения центров. В течение последних трех десятилетий сердце Союза билось на линии Париж-Берлин. Оно слабеет на фоне экономической стагнации еврозоны и ряда ошибочных расчетов в отношении России. Образовавшуюся пустоту заполняет то, что происходит в Центрально-Восточной Европе. Речь не о сентиментальном возвращении к ягеллонским концепциям, а о холодном расчете интересов. В мире, где возвращается жесткая политика силы, протекционизм и жестокая борьба за ресурсы, выживут только сильные. В одиночку Польша и Украина являются для глобальных игроков пешками. Вместе они могут менять правила игры.

Социальная фузия опередила договоры

Реакция польского общества на кризис беженцев 2022 года выходит за пределы стандартных социологических моделей. Польское государство, имеющее ограниченные институциональные ресурсы, избежало паралича благодаря немедленной массовой мобилизации граждан. В Польше не было создано изолированных лагерей для беженцев. Интеграция произошла внутри социальной ткани — в частных домах и квартирах. Это явление создало основу для фактической социальной унии, которая опередила политические решения на целое десятилетие.

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Ось Варшава-Киев может стать новым полюсом роста

Цифры подтверждают устойчивость этого явления. По данным Заведения социального страхования за 2024 год, более 750 тысяч граждан Украины легально работают и строят польский ВВП, платя миллиарды злотых взносов. Вопреки популистским нарративам, они не являются бременем для системы, а ее спасением.

Они заполняют критические демографические пробелы в секторах от строительства и тяжелой промышленности — через логистику — до передовых ИТ-услуг и медицины. Этот процесс работает в обоих направлениях.

Польский бизнес стал ключевым партнером для украинских предприятий, а польские порты (Гданьск, Гдыня) и автомагистрали являются единственным надежным окном в мир для украинской экономики, которая страдает от морской блокады.

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К сожалению, этот потенциал сейчас растрачивается впустую. Исторические споры и циничные избирательные игры заменили стратегическое мышление в обеих столицах. Политики инструментально используют эмоции для получения сиюминутных выгод в опросах, не считаясь с затратами. В эту разорванную ткань проникает массовая российская пропаганда, которая подпитывает вражду. Эффект виден невооруженным глазом — капитал взаимного доверия тает из месяца в месяц. Если политические элиты обеих стран, независимо от ориентации, не поймут разрушительного влияния своего поведения, никакие договоры или логистические хабы не помогут. Без социальной связи союз станет мертвой буквой, а инфраструктура останется ржавеющим памятником упущенной возможности.

Геоэкономика: титан, литий и новая таблица Менделеева

Современная геополитика все больше зависит от доступа к критическим сырьевым ресурсам. Энергетическая и цифровая трансформация Европейского Союза требует стабильных поставок лития, кобальта, титана и редких металлов. Сейчас цепи поставок этих сырьевых ресурсов контролируют Китай и по-прежнему в значительной степени Россия. Европа отчаянно ищет альтернативу, чтобы избежать шантажа сырьем в будущем. У Украины есть такая альтернатива.

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По данным Геологической службы Украины и рыночных анализов 2022 года, страна имеет документально подтвержденные месторождения 22 из 34 сырьевых ресурсов, определенных Брюсселем как стратегические для безопасности ЕС.

Литий: Месторождения в Кировоградской и Донецкой областях (в частности, Шевченковское и Полоховское месторождения) являются одними из крупнейших на континенте. Литий необходим для производства аккумуляторов, на которых базируется будущее европейской автомобильной промышленности. Вместо того, чтобы импортировать его из Южной Америки или Китая, европейские заводы могут получать его из-за восточной границы.

Титан: Украина имеет полный цикл добычи и первичной переработки титана. До войны авиационные гиганты, такие как Airbus или Boeing, в значительной степени полагались на титан от российского концерна VSMPO-AVISMA. Принятие этой роли Киевом навсегда лишает Россию влияния на авиационную и оборонную промышленность Запада.

Полупроводниковые металлы: в Украина есть запасы галлия, германия и графита. В условиях торговой войны между США и Китаем, а также экспортных ограничений, наложенных Пекином, украинские запасы приобретают значение национальной безопасности для всего трансатлантического сообщества.

Польша в этой ситуации не может быть пассивным наблюдателем. Она играет роль естественного технологического, финансового и логистического хаба. Мы имеем доступ к рынкам капитала, транспортную инфраструктуру и стабильную правовую базу ЕС, которых не хватает инвесторам на востоке. Сочетание украинских ресурсов с польским перерабатывающим и организационным потенциалом создало бы в Центральной Европе промышленный мощный центр.

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Игра идет за то, кто будет бенефициаром этого богатства. Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 486 миллиардов долларов. Это рынок, больший, чем план Маршалла.

Западные концерны из Германии, Франции и США уже активно действуют для получения добывающих контрактов. Если Варшава и Киев немедленно не создадут совместные добывающе-перерабатывающие холдинги, роль Польши ограничится транзитной трассой, а Украины — поставщиком дешевого сырья. Мы хотим быть только «хабом»? Хаб — это, по сути, складской работник. Польша и Украина должны стать акционерами и производителями.

Инфраструктура власти: энергетика и логистика

Политический союз без физического соединения инфраструктурой остается лишь декларацией на бумаге. Настоящая интеграция происходит на уровне труб, кабелей и рельсов. Ось Варшава-Киев имеет потенциал, чтобы стать новым энергетическим хребтом Европы.

Украина, обладающая мощной атомной энергетикой, имеет структурный избыток дешевой, безэмиссионной энергии (за исключением периодов массовых российских атак, которые являются временным состоянием в перспективе десятилетий). Польша, которая борется с угольной трансформацией, нуждается в стабильных поставках электроэнергии. Реактивация энергетической линии Хмельницкий-Жешув — это только начало. Строительство новых интерконнекторов позволило бы стабилизировать системы обеих стран и создать общий энергетический рынок, устойчивый к колебаниям цен на газ.

Не менее важна железнодорожная логистика. Разница в ширине колеи (европейская 1435 мм против восточной 1520 мм) является физическим препятствием, которое Россия годами использовала для изоляции Украины от Запада.

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Строительство нормальноколейной линии до Львова и Киева, а также сети «сухих портов» для перегрузки на границе является проектом, имеющим военное и экономическое значение. Это позволит освободить украинский экспорт от зависимости от настроений Кремля, который блокирует Черное море, и навсегда интегрировать украинскую экономику в европейский кровоток.

Комплементарность меча и щита

Агрессия России обнажила слабость европейских систем безопасности, основанных на «мягкой силе» и вере в неприкосновенность договоров. Восточный фланг НАТО нуждается в реальной силе сдерживания. Украина вносит в союз с Польшей ресурс, которого не имеет ни одна другая армия в Европе: уникальное ноу-хау по ведению полномасштабной сухопутной войны против России. Украинцы революционизировали дроновую войну, использование прецизионной артиллерии и системы управления полем боя в режиме реального времени. Этот опыт невозможно получить ни на одном полигоне.

Польша, со своей стороны, реализует беспрецедентную программу технической модернизации, наращивая «тяжелый» потенциал. Закупка танков Abrams и K2, ракетной артиллерии HIMARS и истребителей F-35 создает массу, которая нужна Украине как тыл. Эти два потенциала идеально дополняют друг друга: украинская инновационность и боевой опыт и польская промышленно-логистическая база и огневая мощь. сотрудничество должно выходить за пределы временных поставок оборудования.

Необходимо создать совместные структуры командования, унифицировать процедуры обучения и, что самое важное, запустить массовое производство боеприпасов на базе объединенных оборонных заводов обеих стран (например, сотрудничество в производстве пушечно-гаубиц Krab и Bohdana). Геополитика не терпит вакуума.

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Если Украина падет или будет вынуждена заключить невыгодное перемирие, Польша станет прифронтовой державой в полном смысле этого слова. Это означает резкий рост расходов на обслуживание долга, отток иностранных инвестиций и необходимость содержания экономики в полувоенном режиме.

Польская государственная рация требует сильной, вооруженной Украины. Украинская государственная рация требует безопасного, индустриализированного тыла в Польше. Без польской территории защита Украины логистически невозможна.

Вашингтон смотрит на Тихий океан

В более широком глобальном контексте польско-украинский союз является ключевым для Соединенных Штатов. Вашингтон неизбежно переносит свое внимание на Тихий океан, чтобы конкурировать с Китаем.

Американцы не хотят и не смогут удерживать в Европе сотни тысяч солдат, чтобы следить за Россией. Им нужен региональный партнер, «европейский Израиль», который возьмет на себя бремя стабилизации восточного фланга. Вот Варшава-Киев, имеющая самую большую суммарную сухопутную силу в НАТО (кроме США и Турции), является идеальным кандидатом на эту роль. Для Польши и Украины это означает рычаги влияния в отношениях с США — гарантии безопасности и передачу технологий в обмен на слежку за Россией.

Новая энергия для Европы

Старый континент стоит перед кризисом конкурентоспособности и решимости. Экономическая модель, основанная на дешевой энергии из России и экспорте высоких технологий в Китай, исчерпала себя. Франко-германский тандем, который в течение десятилетий задавал тон интеграции, проявляет признаки усталости и отсутствия стратегического видения. В этом контексте польско-украинский союз не является антиевропейским проектом, он спасает саму идею объединенной Европы.

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‍Перенос центра тяжести на восток приносит в Союз новую энергию, демографическую жизнеспособность и реалистичную оценку угроз. Регион Центрально-Восточной Европы, усиленный Украиной, создает рынок с населением около 70 миллионов человек.

Это критическая масса, которая позволяет влиять на законодательные процессы в ЕС и формировать направления внешней политики сообщества. Ось Варшава-Киев может стать новым полюсом роста, уравновешивающим стагнацию юга Европы.

Время для реализации этого видения ограничено. Усталость от войны на Западе растет, а в обществах Польши и Украины возрождаются давние обиды и временные конфликты интересов. Споры относительно зерна, транспорта или эксгумаций являются естественными, но их нужно решать в кабинетах, а не на дорожных блокадах. Россия активно играет на этих эмоциях. Москва веками применяет стратегию «разделяй и властвуй», зная, что разобщенная Центральная Европа является легкой добычей.

Наибольшей угрозой является сценарий, при котором Польша обижается на Украину, а Киев, ища деньги на восстановление, отдает свою экономику под управление западным корпорациям, минуя польского партнера. Это прямой путь к вассализации обоих государств. Польша будет отодвинута на периферию, а Украина станет рынком сбыта без собственной промышленности.

Что видит Путин?

‍Внешняя политика требует умения отличать фундаментальные вопросы от второстепенных. Мы должны посмотреть на карту глазами нашего противника, чтобы понять, что стоит на кону.

Что видит Владимир Путин, глядя на карты Польши и Украины? С точки зрения Кремля, он не видит двух соседей, которые ссорятся из-за пошлин на малину или памятники. Он видит единое, интегрированное стратегическое пространство. Он видит 70 миллионов человек, продовольственную и энергетическую самодостаточность, доступ к сырью, две взаимодополняющие армии и стратегическую глубину от Днепра до Одры. Он видит барьер, который — если он застынет в единый политико-экономический организм — навсегда закроет России путь в Европу и положит конец ее имперским мечтам.

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Польша и Украина стоят перед исторической возможностью преодолеть географический фатализм. У нас есть ресурсы, люди и потенциал, чтобы стать субъектом, а не объектом игры великих держав. Условием является формализация сотрудничества — создание институтов, совместных инвестиционных фондов и политических структур, которые укрепят союз независимо от изменений правительства. Решения, принятые в ближайшие месяцы, определят судьбу региона на следующие поколения. Никогда раньше у нас не было в руках таких сильных карт. И никогда раньше риск их потерять не был таким высоким.