Трамп и доктрина Донро. В мировую политику возвращается «закон джунглей»

Стефан Вольф: Китай получает возможность «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться» в вопросе Тайваня, (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Все указывает на дальнейшее постепенное сближение интересов великих держав — США, Китая и России — в стремлении закрепить за собой признанные сферы влияния.

Дональд Трамп и высшие должностные лица его администрации провозгласили операцию «Абсолютная решимость», включавшую рейд на Каракас и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, значительным военным достижением.

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При этом данное действие может быть с легкостью расценено как прямое и недвусмысленное нарушение международного права и как ещё одно свидетельство ослабления международного порядка, основанного на установленных нормах и правилах.

На данном этапе администрация США, по всей видимости, стремится зафиксировать победу и оперативно переключиться на иные направления, пока международное сообщество остаётся потрясённым фактом похищения действующего главы суверенного государства. Население и правящие круги Кубы (давнего предмета одержимости госсекретаря Трампа Марко Рубио), Колумбии (крупнейшего поставщика кокаина для США) и Мексики (главного коридора, по которому фентанил проникает в Соединённые Штаты), должны быть всерьёз обеспокоены за своё будущее в трамповском мире.

Аналогичные опасения выражают и жители Гренландии, особенно после недавних заявлений Трампа о стратегической необходимости острова для национальной безопасности США. Дополнительный резонанс вызвал твит инфлюенсера MAGA Кэти Миллер, супруги влиятельного заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера — она сопроводила свою публикацию картой Гренландии в цветах американского флага.

Этот эпизод лишь придал Китаю уверенности для действий в Южно-Китайском море

Робкая реакция большинства европейских официальных лиц вряд ли способна охладить пыл президента США. Напротив, она вызывает серьёзную тревогу, поскольку свидетельствует о том, что