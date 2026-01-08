О польском национализме и сценарии, который навредит Украине больше всего

Уважаемые украинцы, недавно в польском публичном пространстве состоялась важная дискуссия, которая может показаться вам противоречивой, но ее понимание — ключевое для наших будущих отношений

Речь идет о разговоре вице-спикера Сейма Кшиштофа Босака — лидера «Национального движения» и известного польского геостратега в программе Богдана Рымановского — одного из ведущих журналистов Польши. То, что такие тезисы звучат в топ-эфире, свидетельствует об изменении настроений.

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Почему стоит об этом говорить и кто такой Кшиштоф Босак?

Кшиштоф Босак представляет национальные среды и является одним из лидеров коалиции «Конфедерация» (Konfederacja). Почему это важно для вас? Потому что это не просто оппозиционный голос. «Конфедерация» — это третья политическая сила в Польше, которая стабильно набирает вес.

Это третья политическая сила в Польше, которая стабильно набирает вес

Существует высокая вероятность, что после следующих выборов в Польше сложится ситуация, когда ни одна из крупных партий (ни либералы, ни консерваторы из PiS) не сможет сформировать правительство самостоятельно. В таком сценарии партия Босака станет «золотой акцией» (kingmaker) — силой, от которой будет зависеть судьба власти в Варшаве. Поэтому игнорировать их риторику как «маргинальную» — опасная ошибка. Их холодный прагматизм может стать официальным курсом Польши.

Парадоксально, но диагнозы Босака являются… зеркальным отражением нынешней позиции Украины. Вот холодный анализ этой точки зрения:

1) Конец сантиментов, время интересов

Кшиштоф Босак четко ставит вопрос: в международной политике категория «дружбы» является ошибочной — существуют только соперники и интересы. Хотя для многих в Польше это звучит цинично, Босак отмечает, что именно Украина усвоила этот урок быстрее. Он указывает на то, что украинские элиты (упоминаются, в частности, Сырский или Зеленский) умеют играть жестко, транзакционно и без лишних сантиментов, руководствуясь исключительно государственными интересами.

2) Парадокс: Мы хотим быть как вы?

Здесь мы подходим к сути. Хотя польские националисты критикуют Киев за «отсутствие благодарности» или «требовательность», на самом деле их претензия к польским властям заключается в том, что Польша… не ведет себя так, как Украина. Представители «Конфедерации» завидуют вашей субъектности и умению бороться за свое. В их глазах польская политика часто выглядит наивной и «вассальной» по отношению к Западу, тогда как Украина способна сопротивляться даже давлению США, когда этого требуют ее интересы.

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3) Урок жестокого реализма

В разговоре звучит тезис, что чрезмерное угодничество и «бытие милым» в международных отношениях порождает пренебрежение, а не уважение. Собеседник Босака прямо предполагает, что украинские военные или политики могут воспринимать поляков как более слабых игроков именно потому, что Польша не умеет определять и отстаивать собственные выгоды в обмен на помощь.

Выводы и предостережения для нас всех

Эта дискуссия ведет к одному фундаментальному выводу. Слова о «национальном эгоизме» звучат негативно только в сфере эмоций. В сфере фактов они являются фундаментом безопасности. Но мы должны держать в голове важное предостережение.

Даже сегодняшние оптимистичные новости, например «парижское соглашение» относительно коалиции решительных за подписью премьера Туска, не являются гарантией на века. Если к власти в Польше придут или получат решающее влияние силы вроде «Конфедерации», эти договоренности могут остаться на бумаге. Польша может просто не выполнить их, руководствуясь другой логикой.

Поэтому именно сегодня мы должны действовать мудро: не повышать температуру споров, а наоборот — пытаться «полюбить» друг друга заново. Помните: каждая волна хейта, каждое эмоциональное обвинение — это чистое топливо для польского национализма. Негативные эмоции приближают сценарий, который больше всего навредит Украине и всем нам, кто желает ей победы. Давайте строить мосты сейчас, пока они еще стоят.

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Текст публикуется с разрешения автора