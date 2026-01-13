Самый черный сценарий для Украины. Как банкротится НАТО

НАТО — это компания в состоянии ликвидации. Пожертвует ли Европа Украиной, чтобы купить себе десятилетия спокойствия?

Как поляк, наблюдая за тем, что происходит в западных столицах, я чувствую ту же тревогу, которую слышу в разговорах с вами в Киеве. Но мы должны быть честными. Пора перестать думать о НАТО как об «альянсе ценностей», а начать смотреть на него как на бизнес. Потому что именно в категориях бизнеса сейчас решается судьба Украины и восточного фланга Европы.

Реклама

Структура НАТО напоминает то, что в коммерческом праве мы называем Коммандитным товариществом. Распределение ролей в нем всегда было жестоко понятным. США — это Полный участник (комплементарий). Это единственный партнер, который руководит, принимает решения, держит «ядерные ключи» и несет полную ответственность. Мы, европейцы — поляки, немцы, французы — это Вкладчики (коммандитисты). Наша роль ограничивалась уплатой взносов и получением дивидендов в виде безопасности.

Сегодня эта схема банкротится на наших глазах. Дональд Трамп, как прагматичный инвестор, заявляет, что эта «компания» ему не выгодна. А принцип неумолим: коммандитное общество может существовать без вкладчиков, но когда уходит единственный полный участник, общество прекращает свое существование.

Европа просыпается и понимает, что попала впросак

Европа просыпается и понимает, что попала впросак. Десятилетиями «сытые бюрократы» из Брюсселя не строили собственной армии, парализованные процедурами и верой в вечный американский зонтик. Что хуже, мы попали в технологическую ловушку. Мы в Польше радуемся закупкам F-35, HIMARS и Patriot. Но это только «железо» (hardware). Программное обеспечение, исходные коды и разведывательные данные находятся в Вашингтоне. Без согласия США наше современное оружие может превратиться в дорогой металлолом, а системы станут глухими и слепыми. Мы — беззащитные заложники собственного поставщика.

И здесь мы подходим к самому черному сценарию для Украины.

Если Европа поймет, что она «голая» — что без США она не защитится от России «здесь и сейчас» — она окажется перед драматическим выбором. Ей нужно время. Много времени. Построение полностью автономной европейской армии, базирующейся на собственных технологиях и не зависящей от настроений Вашингтона — это процесс на десятилетия.

Реклама:

Что сделает Европа, чтобы выиграть эти 10 лет спокойствия на перевооружение? Боюсь, она может пойти на циничную сделку. Валютой, за которую она купит себе это время, может стать Украина.

Расчет в западных столицах может выглядеть ужасно рационально: «Мы не можем раздражать Россию сейчас, когда мы слабы. Мы должны ее задобрить, отдать ей то, чего она хочет, закрыть глаза на аннексии. Мы пожертвуем Украиной, чтобы получить бесценное десятилетие на восстановление собственного потенциала и дождаться времен, когда, возможно, в Белый дом вернется мораль».

Это стратегия «отступления». Оставить вас одних не из-за отсутствия симпатии, а из-за холодного расчета собственного выживания. История учит нас, поляков, что союзы стоят столько, сколько стоят стоящие за ними интересы. Будапештский меморандум был клочком бумаги. Боюсь, что в условиях выхода США гарантии для Европы могут весить столько же.

Я пишу эти слова не для того, чтобы сеять дефетизм, а чтобы мы избавились от иллюзий. Если Европа решит «купить время» за ваш счет, то в 2029 году мы можем проснуться в реальности, где европейская армия наконец будет готова, но граница российских влияний будет проходить по Бугу.

Как поляк, ваш сосед и союзник, завершаю этот текст одним желанием: Пусть этот пессимистический сценарий останется лишь на бумаге, а мой анализ окажется ошибочным.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора