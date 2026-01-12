Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Орешник и поцелуй смерти от Трампа. На что сделал ставку Путин

12 января, 18:19
NV Премиум
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Тимоти Эш: Я понимаю Путина: для него гибель НАТО — словно сладкий сон (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Тимоти Эш: Я понимаю Путина: для него гибель НАТО — словно сладкий сон (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

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Россия послала США два сигнала о том, что она недовольна последней версией европейско-украинского мирного плана, посредником в которых выступает Трамп

Межконтинентальная баллистическая ракета Орешник — весьма дорогостоящее оружие, и с точки зрения экономической целесообразности его использование в Украине не имеет смысла. Более того, отчеты об оценке нанесенных повреждений указывают на относительно ограниченный ущерб. То есть применение «Орешника» выглядит скорее как PR-акция, адресованная, скорее всего, администрации Трампа и призванная продемонстрировать недовольство России текущим международным контекстом — действиями Трампа в Венесуэле, захватом судна под российским флагом в Северной Атлантике и новой волной протестов в Иране.

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Москва, вне всяких сомнений, воспринимает ситуацию в Иране как результат американского влияния — и, кажется, не без оснований, если вспомнить авиаудары США по Ирану в прошлом году и предупреждения Дональда Трампа властям в Тегеране о недопустимости чрезмерного насилия в отношении протестующих.

С российской точки зрения действия США — даже под президентством Трампа, — выглядят как хорошо знакомый западный сценарий искусственно организованной смены режимов, направленный против авторитарных друзей и союзников Путина. В этом контексте падение Мадуро представляется лишь последним эпизодом в череде западных интервенций против режимов, дружественных Москве, — начиная с Каддафи и Саддама Хусейна и до Асада и Януковича, и даже Насраллы в Ливане.

Теги:   ракета Орешник Переговоры с Россией Дональд Трамп Владимир Путин Мария Захарова

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