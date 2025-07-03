Россия усиливает воздушные атаки. Что может сделать Украина

В ночь на 29 июня Россия совершила крупнейшую воздушную атаку за все время вторжения в Украину. Рашисты применили 537 авиационных средств поражения во время ночной бомбардировки, включая 477 беспилотников и фальш-целей, а также, по меньшей мере, шестьдесят ракет, сообщил Associated Press представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Эта последняя атака является частью эскалации воздушной войны России, в результате которой количество беспилотников, выпущенных по Украине, возросло более чем вдвое в течение шести месяцев с тех пор, как в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Резкое увеличение количества российских авиаударов привело к стремительному росту количества жертв среди гражданского населения Украины за последние месяцы и теперь угрожает перегрузить ограниченные возможности противовоздушной обороны страны.

Конечно, эта воздушная эскалация России не является чем-то новым. Кремль с начала полномасштабного вторжения бомбит критически важную инфраструктуру и гражданское население Украины. Однако недавно технологический прогресс и увеличение промышленного производства позволили Москве значительно расширить бомбардировки украинских городов. Цель Кремля — сделать для украинских мирных жителей жизнь невыносимой и усилить давление на политическое руководство страны, поскольку Россия стремится добиться капитуляции Киева.

Самое большое изменение в течение 2025 года произошло в масштабах воздушных атак России

Самое большое изменение в течение 2025 года произошло в масштабах воздушных атак России. В конце 2024 года Москва запускала по украинским городам около двух тысяч дронов в месяц. Сейчас эта цифра выросла до более четырех тысяч. Хотя раньше типичная атака могла включать десятки дронов, сейчас для России является обычным делом запускать сотни дронов за одну ночь. Неизбежно это увеличение объемов означает, что все больше дронов достигают своих целей.

Это стало возможным благодаря массовому расширению производства беспилотников в РФ. В течение первого года полномасштабного вторжения россияне сначала полагались на Иран в поставках основной части дальнобойных беспилотников, которые использовались для атак на украинские города. Совсем недавно Москва приобрела соответствующие технологии у Тегерана и начала производить беспилотники внутри страны.

Поскольку зависимость от Ирана сведена к минимуму, расширение производства беспилотников Россией частично происходит благодаря поддержке со стороны других авторитарных союзников Кремля. Украина обвинила Китай в поддержке усилий России по наращиванию внутреннего производства беспилотников и утверждает, что Пекин поставляет Москве широкий спектр критически важных технических компонентов. Недавние сообщения также указывают на то, что Северная Корея готова направить десятки тысяч работников для производства беспилотников на промышленных объектах на востоке России.

Все более смертоносные атаки российских беспилотников обусловлены не только ростом их количества. Российские беспилотники также постоянно модернизируют, поэтому это оружие становится быстрее и взрывоопаснее, а некоторые из последних моделей оснащены видеокамерами и ИИ. Современное поколение беспилотников, как правило, атакует с больших высот, что значительно усложняет их перехват мобильными огневыми группами.

Между тем российские специалисты-дронари продолжают разрабатывать более эффективную тактику. Это включает скоординированные атаки с участием беспилотников вместе с крылатыми ракетами и баллистическими ракетами для перегрузки противовоздушной обороны Украины. Россия также сейчас применяет так называемую тактику «волчьей стаи», когда беспилотники приближаются к цели с разных направлений, а затем наносят удар практически одновременно. Это оказалось гораздо более эффективным, чем запускать их волна за волной.

Все более смертоносная кампания России с использованием беспилотников оказывает деморализующее влияние на население всей Украины. Решение этой проблемы сейчас является одной из самых неотложных и сложных задач, стоящих перед украинскими военными.

Наиболее очевидным решением было бы уничтожать российские беспилотники до их запуска — либо на производственных площадках, либо на складах. Россия хорошо это осознает и перенесла производственные линии далеко от Украины. Поскольку российские беспилотники не нуждаются в традиционных аэродромах, атаки на пусковые площадки вряд ли возымеют значительное влияние.

Сейчас украинские средства противодействия беспилотникам включают комбинацию тяжелых пушек и традиционной зенитной артиллерии. Этот подход оказался достаточно эффективным в течение первых нескольких лет войны, но наземные экипажи сейчас все меньше справляются с масштабами российских атак и сложностью новейших моделей беспилотников Москвы. Системы противоракетной обороны и истребители имеют больше шансов перехватить модернизированный парк российских беспилотников, но это очень дорогой подход, который рискует истощить противовоздушную оборону Украины и сделать страну уязвимой к ракетным ударам.

Поскольку разрушение жилых районов по всей Украине достигает беспрецедентных масштабов, очевидно, что украинским военным необходимо применить новые подходы к борьбе с растущей угрозой со стороны дронов. Наиболее экономически эффективным решением было бы производство дронов-перехватчиков, способных защищать украинские города. Этот процесс уже начался, но его необходимо срочно расширить, дабы он соответствовал масштабам задач, которые стоят перед Украиной.

Нельзя терять времени. Динамичный сектор оборонных технологий Украины разрабатывает ряд потенциально эффективных моделей беспилотников-перехватчиков, но решающее значение имеет крупномасштабное производство. Это потребует решительных мер от украинской власти для определения наиболее эффективных решений и своевременного предоставления необходимой поддержки. Партнеры Киева также могут внести свой вклад в этот процесс, поставляя беспилотники-перехватчики и финансируя производство отечественных моделей.

Кроме беспилотников-перехватчиков некоторые аналитики видят перспективу в расширенном использовании вертолетов и, возможно, даже винтовых самолетов для сбивания российских беспилотников. Такие самолеты могут особенно хорошо подходить для этой задачи, являясь экономически выгодной альтернативой использованию реактивных истребителей, работая на скорости, близкой к скорости беспилотников, которые они должны перехватить. Украинский пилот F-16 разбился вместе с самолетом во время отражения массированного воздушного нападения РФ 29 июня, что подчеркивает опасность таких операций.

Эскалация войны с использованием беспилотников, которую ведет Россия, является новейшей главой вторжения, обусловленной стремительным технологическим развитием. На Украину могут быть более массированные воздушные атаки с использованием Россией более смертоносных беспилотников. Чтобы предотвратить падение морального духа украинцев, власти в Киеве должны немедленно предложить собственные технологические решения в количестве, способном нейтрализовать угрозу, которую представляет растущий флот беспилотников, постоянно наращиваемый Путиным.

Проекты Фонда Повернись живим

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал