Об ударах по военным заводам РФ и уничтожении систем ПВО

Дроны в первый день июля атаковали электромеханический завод «Купол». Это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Там производят ЗРК «Тор-М2Е» и ударные беспилотники «Гарпия-А1». Расстояние до Ижевска от территории Украины — 1300 километров. Как я это оцениваю? Наконец-то. Дело в том, что «Гарпия-А1» — это тот самый Шахед. Хотя там некоторые элементы немножечко отличаются, но это в единицах процентов разница в этих изделиях. То есть, если нам удавалось доставать Елабугу, там, где основное производство, то наконец мы достали и другие заводы.

В общем, эти Шахеды, которые Россией называются «Герань-2», выпускают два предприятия.