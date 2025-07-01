О ракете Гром-1, которую ошибочно называют КАБом

Гром-1 — это ракетно-бомбовый комплекс, который может собой представлять либо ракету, либо планирующую бомбу. Разница в том, что ракетная версия обладает боевой частью 315 кг и дальностью полета до 120 км, а вот бомбовая модификация имеет боевую часть массой 480 кг, но дальностью полета 65 км. Такая разница обусловлена тем, что у ракеты есть реактивный двигатель, а у бомбы — нет.

Реклама

Таким образом, по Днепру прилетел не КАБ, а именно ракета, которая может долететь и до Одессы, и до Чернигова, но это не означает, что по Одессе или Чернигову наносится удар КАБом. По крайней мере, пока.

Про сам Гром-1 следует также сказать, что это комплекс, созданный на базе авиационной ракеты Х-38, принятой на вооружение в 2012-м, а сам комплекс был презентован в 2015-м. Задумка заключалась в создании модульного средства поражения и, в целом им удалось создать именно то, чего хотелось — универсальный в применении ударный комплекс.

Ракетная версия обладает боевой частью 315 кг

Эти ракеты в ходе полномасштабного вторжения в Украину применялись не единожды, но первая их верификация датирована весной 2023 года.

По Днепру была применена именно ракета, что, с учетом расстояния от линии боевого столкновения и дальности полета Гром-1, позволяет применять врагам эти средства поражения по городу. Версия в виде планирующей бомбы не долетела бы до Днепра.

То есть, сама по себе новость в том, что по Днепру был нанесен удар именно этим изделием. Это все равно, что, если был бы осуществлен пуск ракетой Х-31П или Х-59/69, но вот когда пишут «До Днепра долетают КАБы», это триггерит и создает совершенно неуместный ажиотаж.

Но, отдельно отмечу, что враги с 2023 года безуспешно ищут способ интегрирования реактивных ускорителей в обычные КАБы и пока это им не удается. Такие планы, увеличить дальность планирования КАБ, у них есть, с реализацией до сих пор испытывают проблемы. Но это не означает, что угроза не остается актуальной.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал