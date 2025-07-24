Не играйте с огнем. Пришло время для первых выводов

У нас огромный неудовлетворенный запрос на справедливость. В 2019 году его обещали удовлетворить. Не сделали этого. С тех пор он только вырос

Возможно, впоследствии окажется, что они ошибочны, ведь лучше анализировать события не в процессе, а по завершении. Извините, если определенные вещи будут повторением, потому что хочется собрать мысли воедино.

1. Начнем с протеста как такового. Для молодежи, составляющей его основу, это первая «революция». Это их инициация — вхождение во взрослость и субъектность.

Предыдущая Революция Достоинства для них является историей и легендой. Поэтому в определенной степени они чувствуют себя продолжателями традиции, и об этом свидетельствуют лозунги предыдущих Майданов, время от времени всплывающие среди новых: не только оранжевое «Разом нас багато, нас не подолати», но даже из Революции на граните. Ну и, конечно, «Одна, єдина, соборна Україна».

Легкие, радостные настроения, уверенность в силе контрастируют с первыми днями Евромайдана, когда в воздухе висело ощущение утраченных шансов и «безнадежных надежд».

Невероятной новой чертой «революции картонок» является то, что почти каждый человек является носителем собственного креативного лозунга, и их хочется фотографировать и записывать. Это проявление высшей субъектности, того украинского «я — капля в океане».

(Старых святош шокирует нецензурная речевая экспрессия, но во время войны у нас другая языковая культура, расслабьтесь.)

2. Наконец у нас есть молодое поколение, которое чувствует ценность государства и институтов. Оранжевая революция была за имена, Революция Достоинства за цивилизационный выбор, сейчас за институты. Огромный прогресс. Как тут не вспомнить сентенцию Элеоноры Рузвельт об обсуждении людей, событий и идей. Растем.

Запад впервые увидел в Зеленском того, кого видим мы

(Здесь сильно удивляют отдельные корреспонденты, увидевшие в протестах антигосударственную позицию. В таких случаях стоит протирать очки специальной тряпочкой)

Отдельно отмечу, что прогресс полиции (от рядовых до генералов) за 11 лет виден невооруженным глазом.

Добавлю, что протесты спасли имидж Украины на Западе, что является для нас жизненно важным (реально вопрос жизни и смерти). Вместо впечатления, что Украина отклонила борьбу с коррупцией и свернула с европейского пути, есть понимание, что социум и политикум разошлись в позициях демократическим способом и теперь пытаются решить проблему.

3. Молодежь получила и продолжает получать реальный кайф. И это означает, что само собой оно не «рассосется». Будут появляться новые и новые лозунги и требования, соответствующие ненаписанной, но всеми (несколько туманно) осознанной повестке дня страны. Властная команда выпустила демона, загнавшего ее в ловушку: бичевание приведет к масштабированию протестов, уступки приведут к следующим требованиям. Насколько я понимаю мышление властной команды, они будут пытаться спустить на тормозах и заговорить, а не получится — быковать, и это будет ужасная ошибка. А не надо было пересекать красную линию.

И раздача тысяч гривен или чего-то подобного не поможет: молодежь этим не купишь, скорее наоборот. Что делать со свободными людьми, рожденными не в рабстве, а на свободе, старые политтехнологи не знают. Искренность невозможно подделать, она либо есть, либо нет.

Если бы я мог что-то посоветовать тем, кто на холме, я бы посоветовал стать президентом народной любви: самому объявить и возглавить повестку дня нужных реформ, и не на словах, а реально. Тогда и победа будет ближе, и доброе упоминание в учебнике истории гарантировано, да и до конца жизни можно собирать аплодисменты, выступая с самых высоких трибун мира. Но в таком случае придется полностью изменить подходы: начать слушать и понимать, открыть систему управления для лучших людей, делегировать и масштабировать, ограничить аппетиты «дорогих друзей», перестать думать о выборах и т. д. Может ли человек пройти такую трансформацию? Теоретически да, но только через сильный стресс и когнитивный диссонанс, которые пока не ощущаются. Янукович в свое время оказался неспособным к трансформации, а ведь он был тупым. Теория говорит, что ключевым фактором здесь является открытость/закрытость к новому.

4. Легальность президента (юридическое право управлять) остается неизменной в условиях войны, а вот легитимность (общественное признание морального права управлять) сильно пострадала. Попытка пойти на конфликт обнулит легитимность моментально, поэтому, надеюсь, эту угрозу хорошо понимают.

А социология может и не показать ничего. Потому что без специальных усилий не различит институциональное доверие (как к главе государства, символу независимости и фронтмену национального сопротивления) и персональное доверие как к политику. В целом за большими цифрами пассивного большинства можно не заметить активного меньшинства.

Не буду оценивать перспективы выборов, потому что их еще нет на горизонте. Сначала победа (снова повторю: мы даже не имеем публичной дискуссии, что это такое), а потом уже будет видно. Победа не гарантирована (вскоре опубликую анализ сценарного поля «победа/поражение», который наша команда завершает).

И здесь возникают два новых важных вызова.

Во-первых, Запад впервые увидел в Зеленском того, кого видим мы, — не фантастического героя, олицетворяющего все добродетели и подвиги нации, а живого человека с личными достоинствами и недостатками, которому выпало возглавить сопротивление миллионов героев. В западном сознании начал происходить decoupling (расщепление) Украины и Владимира Зеленского. Для них это культурный шок. Последствия пока не берусь прогнозировать.

Во-вторых, падение легитимности ставит под угрозу мирные переговоры, которые когда-то таки начнутся. И дело не в том, что будут говорить обитатели Кремля, — на это мы чихали. Дело в том, что переговорщик должен иметь доверие. Отсутствие доверия приведет как к ограничению возможностей самого переговорщика, так и к искаженному восприятию его достижений дома. А это уже серьезная угроза.

Так что единственным выходом я вижу срочное увеличение легитимности, как описано выше.

5. Отдельные строки стоит посвятить парламенту. Там есть порядочные люди, там есть запуганные, там есть безнадежные идиоты, там есть неприкрытые преступники. Но также есть люди, которые не разобрались, и им я советую очень быстро разобраться. Потому что шанс только один, и вся дальнейшая жизнь может пойти не так.

И еще есть люди, которые очень сильно устарели. Ментально они застряли в начале века, отстали на 20 лет. Эти люди не обязательно старые, возможно, просто последние 20 лет неудачно выбрали себе окружение и вследствие этого все пропустили: два Майдана, войну, все на свете. Разрыв во времени между социумом (точнее, его активным меньшинством) и политикумом был ясно видимым 22 июля, в день голосования и первых протестов. Общество выросло, а эти люди остались где были. Что с этим делать?

6. Два слова о правительстве. Там немало молодых порядочных высокопрофессиональных людей. Я их знаю лично. Обращаюсь к вам: в какой-то момент вам предложат стать на сторону неправды, и у вас будет целая куча причин и объяснений, почему надо так сделать. Пожалуйста, в этот момент найдите в себе силы не делать этого, не становиться на сторону неправды. Положите на стол заявление и выйдите. Жизнь длинная, все еще впереди.

7. Россия в шоке, пока не переварила увиденное. Перед их глазами предстал их самый большой страх. Но хочу предупредить: они оправятся быстро.

8. Общественный договор у нас таки есть. И это не бумажки с печатью. А еще у нас огромный неудовлетворенный запрос на справедливость. В 2019 году его обещали удовлетворить. Не сделали этого. С тех пор он только вырос. Не играйте с огнем.

