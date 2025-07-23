Красных линий не существует. К чему идет Украина

Подпись президента под законом, который разрушает социальный договор посреди войны, подрывает доверие с западными партнерами, ставит под вопрос европейскую интеграцию, заставляя в Кремле откупоривать шампанское и просто радует всех коррупционеров Украины, рождает и определенные философские размышления. Как способ борьбы с отчаянием, фрустрацией и безнадежностью.

Так вот, этот закон показывает, что красных линий не существует. И что авторитаризм в Украине возможен.

Я всегда скептически относился к этой идее — авторитарной Украине. Потому что страна не та. Потому что на двух украинцев три гетмана, как известно. Но главное — отсутствует основа для формирования авторитарного режима. Наличие ренты, которую можно распределять. В Украине нет нефти, например. А значит, нет и сверхприбылей.

Война подарила эту ренту

Без ренты авторитаризму трудно зародиться. Потому что авторитаризм не эффективен. И противоречит человеческой природе. И еще по множеству причин. Россия стала тоталитарным государством, потому что была нефть. И Беларусь — потому что были российские деньги. В Украине такого нет. А попытка взять российские деньги плохо закончилась.

И это как бы ограждало нас от авторитаризма. Не надо было быть рыночной демократией, чтобы привлекать внешнее финансирование. А это внешнее финансирование и было драйвером изменений в стране. До сих пор. Потому что война подарила эту ренту.

Не секрет, что Украина держится только благодаря западной поддержке. Сейчас США отвалились, и осталась Европа, которая обречена заливать в Украину миллиарды долларов, потому что это обеспечивает безопасность ей самой. И вот здесь появилась рента. Появились деньги, которые можно распределять. И появилась база для авторитарного режима в Украине.

Конечно, никто авторитарную Украину в ЕС не возьмет. Но ведь речь идет не об этом. Речь идет о финансировании войны. И здесь Европе просто по барабану, авторитарная здесь Украина, коррумпированная или какая-то другая. Главное, чтобы сдерживала российскую агрессию. И за это Европа готова платить даже черту.

В результате в Украине может возникнуть авторитарный режим, ренту которого обеспечивает война. Фактически, люди, которые держат фронт. Вот так мы пришли к ситуации 21 века, когда основа основ — человеческий капитал. Но пришли в очень неприятном виде. Можно ли провести аналогию со временами Киевской Руси, основу экономики княжеств которой составляла работорговля. Торговали славянами, кстати.

И я не знаю, что делать с этой мыслью. Потому что от нее только нарастает фрустрация и отчаяние. Потому что я вижу зарождение другой Украины. Которую я не хочу видеть.

Иногда одно голосование способно изменить все. Уничтожить репутацию людей, которые ее имели. И забрать надежду у тех, кто еще верил.

Единственный плюс — такое голосование можно откатить назад еще одним голосованием. Надо просто, чтобы Европа дала понять, что ренты не будет. А вот отмыть репутацию уже невозможно. Никому из тех актеров, кто принял участие в блиц-кринже по разрушению независимости Антикоррупционных органов.

