Это уже конец?

Я стоял на площади возле театра Франко и поймал себя на мысли, что в Украине выросло поколение, которое не надо уговаривать, призывать или мотивировать отстаивать себя и свои свободы

Среди тех, кто пришел 22 июля вечером на акцию, было много совсем молодых — по 20−22, может, 25 лет. Когда мы создавали НАБУ и САП, они еще ходили в школу. А сегодня вышли под дождь, без шума и героики, просто потому, что считают это своим. И в этом не было ничего особо торжественного. Они не носятся с большими словами, не ждут команд и не боятся выглядеть резкими. И они невероятно красивы и свободны в своей искренности.

Но время от времени перед глазами всплывала другая сцена — зал Верховной Рады после голосования за этот абсурд. Нескрываемое злорадство, гадкие нафталиновые улыбки и радостные рукопожатия Юлии Тимошенко с теми, кто ее сажал. Это не было похоже на радость от победы. Это было искреннее наслаждение пособников от мести, реванша и давно забытой привычки нагибать через колено, которую я наблюдал в парламентских кулуарах еще десять лет назад.

Между этими двумя мирами — который стоял под дождем возле Франко, и нажимал зеленую кнопку в парламентском зале — существует глубокая пропасть. Она не о возрасте и не о статусе. Эта пропасть о совершенно разном понимании справедливости, ответственности и государства. Для одних — это страна, у которой есть будущее. Для других — территория, с которой надо успеть взять все, пока можно.

К сожалению, несмотря на позицию гражданского общества и четкие сигналы международных партнеров закон, который уничтожает независимость НАБУ и САП, вступит в силу. Уже завтра ряд резонансных дел будут переданы другим органам, бюро потеряет свою независимость, а обыски без решения судов могут стать общей практикой.

Нам как стране это точно не поможет. В Еврокомиссии уже расценили принятие этого закона как откат в выполнении рекомендаций для статуса кандидата, нарушение обязательств в рамках кластера «Правосудие» и это может стать препятствием для переговорного процесса.

Но конец ли это? Думаю, нет. Если хоть что-то из того, что я видел сегодня на площади, останется; если эти молодые люди не сломаются; если у полусотни депутатов останется хоть крупица чувства ответственности за то, что было построено до них, — тогда это еще не конец.

А лишь пауза.

