Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты Сегодня, 18:47 1776 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 30 января 2019 года

Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты. Генпрокурор Юрий Луценко публично разругался с Анатолием Гриценко, экс-министром обороны и кандидатом в президенты.

Площадкой для выяснения отношений стал ФБ.

Вначале Гриценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о том, что Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО.

Глава ГПУ с ответом не задержался и дал экс-министру 24 часа для извинений.

«Мой сын [Александр Луценко] пошел в 2014-м на фронт добровольцем и служил солдатом второй пушки первого огневого взвода второй батареи первого гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады», - написал Луценко, обозвав своего оппонента «г...».

Гриценко извинился за свои слова перед Александром Луценко. Но вынес генпрокурора за скобки.

«Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения. В отличие от Луценко-отца», - отметил он.

Сам Александр Луценко данную ситуацию пока никак не комментировал.

Но тут в дело вмешалась женщина (третьего тысячелетия) – супруга генпрокурора Ирина Луценко, мать Александра. «От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хотя так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным силам Украины», - написала она в ФБ.

Эту новость стоило бы озаглавить «Бодался теленок с дубом». Но действующие лица, особенно представляющие власть, неожиданно оказались людьми слишком горячими.

Продолжу рассказывать о горячем…

Норвежцы дадут за наше солнце почти $1 млрд. Три норвежские компании – NBT, Scatec Solar, Norsk Solar – займутся в Украине строительством солнечных электростанций.

Соответствующие соглашения они подписали в рамках норвежско-украинского бизнес форума, прошедшего в Осло с участием премьера Владимира Гройсмана и его скандинавской коллеги Эрны Солберг.

Norsk Solar примет участие в строительстве солнечной электростанции (СЭС) мощностью 9,2 МВт в Киевской области, Scatec Solar займется СЭС на 150 МВт на Николаевщине, а NBT – СЭС на 750 МВт в Запорожской области.

Потенциальный объем норвежских инвестиций в эти проекты, по данным отечественного Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, составляет около $800 млн.

Хорошо, когда иностранцы готовы вкладывать в нашу страну деньги. Еще лучше, когда они готовы помогать и на фронте…

Американцы оценили русских. Напряжение в Азовском и Черном морях будет усиливаться.

Об этом сказано в свежем отчете американской разведки (опубликован вчера).

По данным разведывательного ведомства США, напряжение в двусторонних отношениях Украины и России будет расти из-за того, что каждая из сторон будет показывать свои возможности на море и суверенные права.

«Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилению связей с НАТО», - отмечено в отчете.

По данным разведки, эскалация ситуации в Керченском проливе и захват украинских кораблей говорит о готовности России усилить политическое давление на украинскую власть и ограничить свободу навигации.

Ранее в разведке США заявили, что масштабное наступление русско-ополченцев на Донбассе в 2019 году маловероятно.

Вернусь к теме энергетики…

Кабмин прикрутил газ. Правительство вернет для потребителей без счетчиков пониженные нормы потребления газа, которые отменили судебным решением в конце прошлого года.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время заседания правительства.

«Мы видим возмущение людей из-за завышенной нормы потребления ... Мы устанавливаем новую норму – 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный», – пояснил Гройсман.

Он додавил, что оплачивать платежи, выставленные потребителям без счетчиков в январе, не нужно.

Ранее из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, получили завышенные платежки.

А еще Гройсман решил рекомендовать НАК Нафтогаз Украины обеспечивать граждан газовыми счетчиками, - потому что, мол, НАК сам и заинтересован в строгом учете.

В Минэнерго тут же подсчитали, что для тотального обеспечения населения счетчиками Нафтогазу понадобится 2,5 млрд грн.

Продолжая тему…

Фирташ будет против. Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев одобрил решение правительства вернуть пониженные нормы для абонентов без счетчиков.

«Мы надеемся, что это постановление сможет выдержать юридическое давление со стороны облгазов, - частных компаний, большинство из которых контролируются господином [бизнесменом Дмитрием] Фирташем», - заявил Коболев.

Он добавил, что именно юристы Фирташа в конце 2018-го «успешно оспорили» предыдущее постановление Кабмина по уменьшению норм потребления. Именно после этого украинские потребители, у которых не установлены газовые счетчики, получили завышенные платежки.

По словам главы Нафтогаза, в настоящее время в Украине насчитывается 3 млн таких абонентов.

В Минздраве сегодня тоже кое-что посчитали…

Эпидемию отложили. Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабмина.

Зато она подчеркнула, что важно расширить доступ украинцев к необходимым вакцинам.

За прошлый год в стране заболели корью 33 тыс. детей и 19,3 тыс. взрослых.

И о веселом…

Зеленский появился на старте. Шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом на пост президента Украины. Соответствующее решение сегодня принял ЦИК, куда несколько дней назад лидер Квартала принес все необходимые для регистрации документы (и раздал всем своим фанатам из числа работников Центризбиркома автографы).

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.