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Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты

Вчера, 17:39
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Владимир Зеленский / Facebook

Владимир Зеленский

В среду, 30 января шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом на пост президента Украины. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

Зеленский выдвинут в президенты от партии Слуга народа.

В пятницу, 25 января Зеленский подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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