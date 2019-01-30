Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
В среду, 30 января шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом на пост президента Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
Зеленский выдвинут в президенты от партии Слуга народа.
В пятницу, 25 января Зеленский подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на пост президента Украины.
31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.