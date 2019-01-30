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Напряжение в Черном и Азовском морях будет расти – разведка США

Сегодня, 08:58
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ВМС ЗСУ

Ситуация в Керченском проливе обострилась после захвата Россией украинских кораблей

Напряжение в Азовском и Черном морях будет усиливаться, говорится в отчете американской разведки.

По данным разведывательного ведомства США, напряжение в двусторонних отношениях Украины и России будет расти из-за того, что каждая из сторон будет показывать свои возможности на море и суверенные права. 

"Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО", - отмечается в отчете.

По данным разведки, эскалация ситуации в Керченском проливе и захват украинских кораблей говорит о готовности России усилить политическое давление на украинскую власть и ограничить свободу навигации.

Ранее в разведке США заявили, что масштабное наступление на Донбасс в 2019 году маловероятно.

Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины, ранения получили трое украинских моряков.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю "суд" Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положениена 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   США Разведка Керченский пролив Российская агрессия

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