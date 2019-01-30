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Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине – Супрун

Сегодня, 12:58
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ЮНИСЕФ

Супрун призвала украинцев вакцинироваться от кори

Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине. 

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала она журналистам.

Глава Минздрава подчеркнула, что важно расширить доступ украинцев к необходимым вакцинам.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения может рассмотреть вопрос объявления в Украине эпидемии кори.

Теги:   Уляна Супрун Минздрав Эпидемия Корь

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