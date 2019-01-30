Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине – Супрун
Сегодня, 12:58
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Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала она журналистам.
Глава Минздрава подчеркнула, что важно расширить доступ украинцев к необходимым вакцинам.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения может рассмотреть вопрос объявления в Украине эпидемии кори.