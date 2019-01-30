Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине – Супрун Сегодня, 12:58 118 Цей матеріал також доступний українською ЮНИСЕФ Супрун призвала украинцев вакцинироваться от кори ЮНИСЕФ

Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала она журналистам.

Глава Минздрава подчеркнула, что важно расширить доступ украинцев к необходимым вакцинам.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения может рассмотреть вопрос объявления в Украине эпидемии кори.

