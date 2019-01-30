Дошло до угроз. Гриценко и Луценко повздорили в Facebook Вчера, 16:17 2613 Цей матеріал також доступний українською коллаж Луценко обозвал Гриценко "Г…" коллаж

Между генеральным прокурором Юрием Луценко и бывшим министром обороны, кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко вспыхнул публичный конфликт.

Площадкой для выяснения отношений стала социальная сеть Facebook.

После заявления Гриценко в интервью Гордону о том, что Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО, глава ГПУ дал ему 24 часа для извинений.

"Мой сын пошел в 2014 на фронт добровольцем и служил солдатом второй пушки первого огневого взвода второй батареи первого гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады", - написал он, обозвав своего оппонента "Г...".

Кроме того, глава ГПУ пригрозил одному из сторонников Юлии Тимошенко, призвавшему его в комментариях "угомониться", дать "по морде".

Фото: Скриншот со страницы Юрия Луценко/Facebook

В свою очередь Гриценко извинился за свои слова перед Александром Луценко, но не перед самим генпрокурором.

"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын я приношу свои извинения. В отличие от Луценко-отца", - отметил он.

Сам же Александр Луценко данную ситуацию пока никак не комментировал.