Дошло до угроз. Гриценко и Луценко повздорили в Facebook
Между генеральным
прокурором Юрием Луценко и бывшим министром обороны, кандидатом в президенты
Украины Анатолием Гриценко вспыхнул публичный конфликт.
Площадкой для
выяснения отношений стала социальная сеть Facebook.
После заявления
Гриценко в интервью Гордону о том, что Луценко и другие высокопоставленные политики
скрывали своих сыновей от службы в АТО, глава ГПУ дал ему 24 часа для
извинений.
"Мой сын
пошел в 2014 на фронт добровольцем и служил солдатом второй пушки первого
огневого взвода второй батареи первого гаубичного дивизиона 55 Запорожской
бригады", - написал он, обозвав своего оппонента "Г...".
Кроме того, глава
ГПУ пригрозил одному из сторонников Юлии Тимошенко, призвавшему его в
комментариях "угомониться", дать "по морде".
В свою очередь
Гриценко извинился за свои слова перед Александром Луценко, но не перед самим генпрокурором.
"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын я приношу свои извинения. В отличие от Луценко-отца", - отметил он.
Сам же Александр
Луценко данную ситуацию пока никак не комментировал.