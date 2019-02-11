11 февраля: Список страхов Владимира Путина 11 февраля, 21:16 5695 Цей матеріал також доступний українською

Белые медведи атакуют Новую Землю, Навальный появился в российском телевизоре, а британская экономика замедлила рост

1. Помощник президента РФ Владислав Сурков опубликовал сегодня программный текст, озаглавленный "Долгое государство Путина". Эта статья производит странное впечатление - как будто читаешь мысли человека, живущего в каком-то жутком зазеркалье, в искривленной и перевернутой с ног на голову параллельной реальности. Но все же есть способ прочитать заметку и не сойти с ума. Надо воспринимать слова Суркова не как описание будущего, а как перечень страхов хозяина Кремля. Тогда все будет логично и понятно. Если взяться за чтение именно так, то вот что получится: Путин боится реального выбора и выборов, отсутствия предопределенности, импортных идей и смыслов, естественного распада России из-за путинской модели власти, смерти путинизма как идеологии, неспособности РФ влиять на остальной мир, отсутствия реальной альтернативы западному устройству мира, а также отсутствия доверия между государством и народом в России. Но главный смысл этой заметки - это страх не получить мирового исторического признания, хотя бы и злого. Сурков хочет, чтобы Путинская Россия запомнилась всему миру. Причем не как что-то хорошее, а как что-то яркое, свежее, наполненное смыслами и идеями. Он больше всего боится забвения и отсутствия интереса к России путинского периода. Боюсь, однако, что этого избежать не получится, ибо усилиями самого Суркова, Путина и всей их комнады вся страна превратилась в олигархию африканского типа, которой управляют ничтожества и бездарности, не способные предложить миру вообще ничего нового и интересного.





2. Тем временем в России сейчас наблюдается какой-то невероятный всплеск обсуждения будущего этой страны после ухода Путина. Хотя до пенсии царя по закону остается как минимум пять лет, все там уже думают, что же будет дальше. Иногда эти разговоры получают неожиданное выражение. Один из центральных российских каналов на выходных показал выступление комика, который (не совсем позорно) шутил по поводу тотального запрета на звучание фамилии "Навальный" в российских новостях. Причем в отношении оппозиционера этот скетч был довольно доброжелательным. Демонстрация этого скетча - очень необычное и (вероятно) опасное для телеканала событие. Но важно тут то, что ранее ничего подобного и быть не могло. Что-то там внутри меняется, какие-то скрытые от общего зрения шестеренки пришли в движение.





3. Вполне вероятно, что шевеление под Кремлем началось из-за чувства приближения американских санкций. На этой неделе Конгресс должен начать рассмотрение новых всеохватывающих экономических санций против российского режима. Впрочем, Газпромбанк может "получить по голове" досрочно. Сегодня его представителям пришлось экстренно опровергать информацию об открытии у себя счетов для венесуэльской нефтяной корпорации PDSVA, которая уже находится под американскими санкциями. Если бы данные о ее сотрудничестве с Газпромбанком подтвердились, то Минфин США мог бы запросто запретить этому банку использовать в своих расчетах доллары. После этого банк можно смело считать (полу)трупом, так как в современном мире никто не может нормально работать без доступа к американской валюте.





4. Ну и еще одно забавное событие произошло на выходных в РФ. Десятки белых медведей, спасающихся от голода, фактически захватили поселок Новая Земля на одноименном архипелаге. Косолапые гуляют по улицам, влезают в дома и подъезды, надеясь погреться и найти что-нибудь съедобное. Изначально их привлекли пищевые отходы на местной свалке, но потом медведи решили, что можно закусить и самими полярниками. Дело в том, что из-за изменения климата в океане остается все меньше льдов, с которых белые медведи могли бы охотиться на тюленей - свою традиционную добычу. Вот они и решили перебраться поближе к людям, у которых всегда есть какая-то еда.





5. Интересная история произошла во Франции, где скромный 28-летний инкассатор решил попробовать круто изменить окружающую действительность. В какой-то момент он просто уехал в закат на банковском броневике с миллионом евро. Броневик потом нашли, но уже пустым. А вот где находится инкассатор, мы не знаем. И едва ли уже узнаем, если у него было хоть немного ума. Если он не попался властям на выезде из страны, то наверняка уже лежит где-то под пальмой и пьет коктейли. А мог бы еще лет 30 работать, и в конце жизни остаться с несбывшимися мечтами, пенсией, пузом и депрессией!





6. Экономика соседней Великобритании начала ощутимо замедляться. Из-за неопределенности на фоне продолжающегося Брексита, рост ВВП в прошлом году составил всего 1,4 процента - худший показатель с кризисного 2009 года. Но это еще не все. Уже в конце марта выход Великобритании из ЕС должен состояться уже официально. Поскольку никаких поддерживающих процесс соглашений не заключено, этот выход жестоко ударит как по британской, так и по общеевропейской экономике. Скорее всего, в 2019 году показатели роста британской экономики будут отрицательными.





7. Парочка интересных новостей о кандидате в президенты США сенаторе Камале Хэррис. Во-первых, она призналась, что курила марихуану. В ответ на соответствующий вопрос она сказала: "Вы что, смеетесь? У меня половина семьи с Ямайки!". (Ее чернокожий отец действительно перебрался в США с острова победившей растаманской культуры). Кроме того, Хэррис отбросила критику определенных людей, настаивающих, что она не может считать себя "настоящей чернокожей", так как работала прокурором и вышла замуж за белого человека. По словам Хэррис, она гордится своим происхождением, и замуж вышла по любви, а не руководствуясь расовыми стереотипами.





8. Действующий президент Дональд Трамп уже готовится к выборам 2020 года и раздает обидные прозвища своим потенциальным кандидатам-демократам. Например, Элизабет Уоррен он называет "Покахонтас" из-за ее былых заявлений о родстве с индейцами. Для вышеупомянутой Хэррис он пока не придумал прозвища, но вот для другой кандидатки - Эми Клобушар - оно нашлось. Трамп ее называет "Снеговиком", так как ее выдвижение в президенты прошло при сильном снегопаде, и к концу мероприятия сенатор от Миннесоты действительно была похожа на снеговика. Про Клобушар несколько слов надо сказать: ее называют "американской Ангелой Меркель" - это предельно эффективный политик, напрочь лишенный эмоций, не прощающий ошибок ни себе, ни своим сотрудникам. Известно, например, что она увольняет людей в своем аппарате чаще, чем кто-либо в Конгрессе.



