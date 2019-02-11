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Экономика Великобритании демонстрирует рекордный спад со времен финансового кризиса

11 февраля, 13:28
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EPA

Причиной является рост неопределенности в отношении Brexit

В Великобритании рост неопределенности в отношении Brexit привел к замедлению темпов роста британской экономики в 2018 году до наиболее слабых показателей после мирового финансового кризиса.

Об этом сообщает АР.

В целом за 2018 год экономика Великобритании выросла на 1,4%, что является самым низким показателем с 2009 года, когда она сократилась на 4,2% после глобального финансового кризиса.

Эксперты прямо не обвиняют Brexit в экономическом спаде, но есть много свидетельств того, что неопределенность, связанная с выходом страны из ЕС, сильно сказывается на экономической активности, особенно на инвестициях в бизнес. Компании не имеют четкого представления о том, как будут выглядеть торговые отношения страны с ЕС после запланированной даты Brexit 29 марта.

Как отмечается в Управлении национальной статистики, британская экономика росла ежеквартальными темпами всего на 0,2% в течение четвертого квартала по сравнению с отметкой в 0,6 %, зафиксированной в предыдущем трехмесячном периоде.

Производство упало в декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Замедление в последние три месяца года было особенно значительным в производстве автомобилей и стали, что компенсировалось продолжающимся ростом в секторе услуг, который составляет около 80% британской экономики, отметил глава статистического агентства по ВВП Роб Кент-Смит.

В целом, показатели британской экономики в целом оказались лучше, чем ожидалось сразу после голосования по выходу из Европейского Союза в июне 2016 года. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что данная неопределенность скоро исчезнет.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Великобритания Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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