Российский Газпромбанк утверждает, что не помогал Венесуэле обходить санкции
Представители российского Газпромбанка опровергли информацию СМИ о том, что государственный нефтяной концерн Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) якобы открыл в нем счет, чтобы избежать санкций США.
В российском финучреждении отметили, что
несколько
лет назад у PDVSA в рамках взаимодействия с российскими компаниями-клиентами
были счета в Газпромбанке, сообщает DW.
"Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - отметил представитель банка.
Ранее агентство Reuters сообщило, что государственный концерн PDVSA просил совместные предприятия направлять выручку от продажи нефти в российский Газпромбанк.
Это произошло после того, как США ввели 28 января жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нефтяных доходов страны.