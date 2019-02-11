Российский Газпромбанк утверждает, что не помогал Венесуэле обходить санкции Сегодня, 08:21 552 Цей матеріал також доступний українською EPA Газпромбанк уверяет, что нефтяной концерн Венесуэлы не открывал у них новых счетов EPA

Представители российского Газпромбанка опровергли информацию СМИ о том, что государственный нефтяной концерн Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) якобы открыл в нем счет, чтобы избежать санкций США.

В российском финучреждении отметили, что несколько лет назад у PDVSA в рамках взаимодействия с российскими компаниями-клиентами были счета в Газпромбанке, сообщает DW.



"Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - отметил представитель банка.

Ранее агентство Reuters сообщило, что государственный концерн PDVSA просил совместные предприятия направлять выручку от продажи нефти в российский Газпромбанк.

Это произошло после того, как США ввели 28 января жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нефтяных доходов страны.

