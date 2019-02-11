Во Франции водитель-инкассатор исчез с 1 млн евро - СМИ 11 февраля, 18:01 460 Цей матеріал також доступний українською EPA Полиция разыскивает водителя EPA

Во Франции недалеко от Парижа водитель инкассаторского фургона исчез примерно с миллионом евро наличными, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

28-летний водитель остановился перед офисом Western Union около шести утра в городе Обервилье, что в 7 км к северу от Парижа, и оставался за рулем, когда двое его коллег вошли внутрь.

По словам одного из собеседников, когда они вернулись, фургон и водитель скрылись.

Бронированный фургон вскоре нашли брошенным в 500 метрах дальше по дороге, но водитель и 60 мешков с наличными исчезли. Полиция разыскивает водителя.

