Трамп придумал прозвище для еще одной своей конкурентки
Президент США Дональд Трамп сравнил со снеговиком представительницу Демократической партии Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.
Он отметил, что Клобушар борется с глобальным потеплением, объявив о своем выдвижении во время метели.
"Это снова произошло. Эми Клобушар объявила о том, что идет в президенты стоя в снегу при минусовой температуре и гордо говоря о проблемах глобального потепления. Проблемы с таймингом. К концу своей речи она была похожа на снеговика", - заявил Трамп.
Ранее президент дал прозвище Покахонтас демократке Элизабет Уоррен, которая также объявила об участии в выборах. Таким образом Трамп намекнул на ее притязания на коренное американское происхождение.