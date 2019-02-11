Трамп придумал прозвище для еще одной своей конкурентки Сегодня, 04:49 285 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Клобушар выступала во время снегопада ЕРА

Президент США Дональд Трамп сравнил со снеговиком представительницу Демократической партии Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.

Он отметил, что Клобушар борется с глобальным потеплением, объявив о своем выдвижении во время метели.

"Это снова произошло. Эми Клобушар объявила о том, что идет в президенты стоя в снегу при минусовой температуре и гордо говоря о проблемах глобального потепления. Проблемы с таймингом. К концу своей речи она была похожа на снеговика", - заявил Трамп.

Well, it happened again. Amy Klobuchar announced that she is running for President, talking proudly of fighting global warming while standing in a virtual blizzard of snow, ice and freezing temperatures. Bad timing. By the end of her speech she looked like a Snowman(woman)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Ранее президент дал прозвище Покахонтас демократке Элизабет Уоррен, которая также объявила об участии в выборах. Таким образом Трамп намекнул на ее притязания на коренное американское происхождение.