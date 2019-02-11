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Трамп придумал прозвище для еще одной своей конкурентки

Сегодня, 04:49
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ЕРА

Клобушар выступала во время снегопада

Президент США Дональд Трамп сравнил со снеговиком представительницу Демократической партии Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.

Он отметил, что Клобушар борется с глобальным потеплением, объявив о своем выдвижении во время метели.

"Это снова произошло. Эми Клобушар объявила о том, что идет в президенты стоя в снегу при минусовой температуре и гордо говоря о проблемах глобального потепления. Проблемы с таймингом. К концу своей речи она была похожа на снеговика", - заявил Трамп.

Ранее президент дал прозвище Покахонтас демократке Элизабет Уоррен, которая также объявила об участии в выборах. Таким образом Трамп намекнул на ее притязания на коренное американское происхождение.

Теги:   США Дональд Трамп

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