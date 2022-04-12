Пушистые истории. Несколько милых рассказов о судьбе котиков и собачек во время войны 12 апреля, 11:40 Цей матеріал також доступний українською Каждое животное заслуживает любви и нежности (Фото:Скриншот с видео пользователя)

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим людям пришлось оставить своих любимцев во время эвакуации или же владельцы погибли, и животные остались сами. Котики и собачки жили на улицах разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.

Рыженький котик, фото которого облетело весь мир, нашел себе новую семью. Точнее, его подобрал волонтер Дмитрий из команды Зоопатруль. Добро и человечность всегда побеждают.

Видео дня

Еще одна пушистая история, в которой котику удалось вернуться в свою семью. Парень с девушкой потеряли четырехлапого в Буче во время обстрела оккупантов, но благодаря огласке в соцсетях им удалось найти любимца. Оказалось, что его подобрал экс-нардеп Егор Фирсов.

Сейчас в сети большое количество историй о животных, которых удалось вернуть домой. Взгляните на это счастье.

Часто новой семьей для собак и кошек становятся наши воины из ВСУ. Немного милоты вам.

Напомним, что руководство природного парка в Верхней Франконии, Германия, решило переименовать дикого кабана по прозвищу Путин. Такое решение они приняли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.