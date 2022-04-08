«Он не диктатор». В немецком природном парке ищут новое имя для дикого кабана по кличке Путин 8 апреля, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Дикие кабанчики слишком милы, чтобы называть их Путин (Фото:Jonathan Kemper/Unsplash)

Руководство природного парка в Верхней Франконии, Германия, решило переименовать дикого кабана по прозвищу Путин. Такое решение они приняли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Животному сейчас четыре года, его вес - 200 кг. Дикий кабан хоть и гораздо больше своих родственников, но вообще не агрессивен. «Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в стороны. Но он не диктатор», – рассказал руководитель парка Эккард Миккиш.

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Кабанчика назвали Путин потому, что его родители из России. Теперь же Миккиш уверен, что кабана нужно срочно переименовать. Пока рассматривают пять вариантов – Игорь, Фредерик, Мир, Эберхофер и Густль. Правда, наиболее активно просят назвать кабана Зеленским или Кличко, но немцы решили выбрать нейтральное имя.

Также отметим, что вход в природный парк бесплатный для украинцев.

Напомним, что в районе Каланчака на Херсонщине потерпел крушение еще один вражеский истребитель. По данным от СМИ, ссылающихся на очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта «сбила» стая диких гусей. Вполне возможно, что это произошло в других условиях, но шутки украинцев уже не остановить. НВ собрало лучшие из них.

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