Не теряли рыжее чудо? Счастливая история известного на всю Сеть пушистого котика из Бучи 12 апреля, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Котик рассказывает, как он помогал ВСУ бороться с оккупантами (Фото:Вечерний Киев)

10 апреля 2022 года на странице организации ЗооПатруль появилась история рыжего котика из Бучи, которого фотографировали сотни журналистов. Животное удалось унести из города. Сделал это волонтер ЗооПатруля по имени Дмитрий.

Фотография рыжего красавчика облетела Сеть.

Фото: Вечерний Киев

«Сотни журналистов сделали фото котика и нужно отдать должное — нам позвонила по телефону знакомая журналистка и сообщила о животном. Рядом был только один патрульный — Дмитрий. Однако, по другому делу (он работает оператором дрона и был на выезде, чтобы помочь военным). Но, увидев котика, он не смог оставить его на произвол судьбы», — говорится в посте.

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В ЗооПатруле рассказали, что у Дмитрия ужасная аллергия на мех животных, но это не помешало ему унести котика и держать его на руках, пока не подъехали коллеги.

Сейчас рыжик вместе с другими котами, подобранными волонтерами в Буче, проживает в офисе магазина домашних животных Pethouse. Об этом сообщил сотрудник магазина Владимир Крыжановский.

Котикам ищут новых владельцев и постоянный дом. Все они находятся в безопасности, а рыжий еще и стал героем мемов из-за фото журналистов.

Фото: Фото из соцсетей

Фото: Фото из соцсетей

Напомним, что звезде соцсетей харьковскому котику Степану пришлось эвакуироваться из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время животное вместе с владелицей находится во Франции.

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