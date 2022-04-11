История со счастливым концом. Бывший нардеп Егор Фирсов помог котику из Бучи найти своих владельцев 11 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Котик в руках своего владельца (Фото:Егор Фирсов/Facebook)

Экс-нардеп от партии Блок Петра Порошенко Егор Фирсов, а также член ВСУ поделился в своих соцсетях историей котика из Бучи, которого удалось вернуть настоящим владельцам. Нашел он его во время работы с саперами над разминированием города. Пушистик сам пошел ему навстречу и уже 4 апреля Фирсов не устоял и забрал кота себе.

«Первые секунды – отдавать малыша уже не хотел. Привык к нему с первых минут. Да и откровенно, для меня сейчас это единственный антистресс, обнимать его ночью и забывать о том, что видел днем. Но как так. Если люди его ищут – значит любят. А он любит их», — говорится в посте.

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Настоящие владельцы котика рассказали, что потеряли пушистого во время обстрелов оккупантов. Но когда город был освобожден от русских войск, начали искать своего любимца.

«Окончательно сомнения развенчались, когда у пришедшего забирать парня кота появились слезы. Обняв кота, он просто начал плакать. А малыш припал к нему, потому что ждал больше месяца», — пишет Фирсов в посте.

Этой историей поделилась также организация под названием Домой, помогающая пушистым найти дом или вернуться в свою семью.

Напомним, что звезде соцсетей харьковскому котику Степану пришлось эвакуироваться из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ. В настоящее время животное вместе с владелицей находится во Франции.

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