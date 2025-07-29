Женщина приобрела квартиру на берегу моря — это оказалось экономнее, чем снимать жилье в Барселоне

29 июля, 09:23
Женщина приобрела дом возле Барселонского пляжа (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)

Польская журналистка, которая любит путешествовать и живет в Барселоне, решила изменить свою жизнь. Она приобрела недвижимость на берегу моря в курортном районе.

Об этом 28 июля сообщило медиа What’s the Jam. Каролина Вахович, которая родом из Кракова, какое-то время живет в Испании. Когда в Барселоне стоимость аренды на жилье стала слишком высокой для 35-летней женщины, она решила приобрести квартиру возле пляжа.

Как оказалось, это было дешевле и гораздо удобнее, чем платить ежемесячно за аренду в самом городе. Она собрала необходимые документы, заплатила первый взнос и начала декорировать новое жилье с террасой.

Квартира нуждалась в серьезном обновлении, поэтому Каролина взялась за работу. Бюджет был основным вопросом, поэтому полька проявила креативность. Она отремонтировала старые скамейки и установила искусственную траву по доступной цене на террасе.

Женщина, родом из Польши, приобрела дом у барселонского пляжа (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)
Терраса дома днем (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)
Пейзаж домик у моря ночью, терраса. (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)
Девушка вложила большую часть своих оставшихся сбережений в полный ремонт ванной комнаты, самостоятельно занималась покраской и уборкой. Мебель и необходимые бытовые вещи Каролина искала на блошиных рынках и через местные группы секонд-хенда.

«Ремонт стоит примерно столько же, сколько и дорогой отдых, но теперь у меня есть место, которое я могу с гордостью назвать домом. Не только потому, что я чувствую себя здесь хорошо, но и из-за работы, которую я вложила в это», — цитирует медиа полячку.

Домик Каролины (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)
Туалетная комната (Фото: Karolina Wachowicz/Instagram)
Каролина подытожила, что ее ежемесячные расходы составляют менее половины того, что она заплатила бы, если бы арендовала квартиру в городе.

