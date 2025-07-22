Британка регулярно экономит $4000 с помощью подсказок от ChatGPT: в чем лайфхак

22 июля, 14:19
Поделиться:
Женщина поделилась, как с помощью ИИ сэкономила 3000 фунтов стерлингов (Фото: Lara Joanna Jarvis/Instagram)

Женщина поделилась, как с помощью ИИ сэкономила 3000 фунтов стерлингов (Фото: Lara Joanna Jarvis/Instagram)

Женщина из Великобритании рассказала, как искусственный интеллект помогает ей сэкономить до 3000 фунтов стерлингов (более $4000) во время путешествий.

Об этом 18 июля сообщило медиа What’s the Jam. 41-летняя Лара Джоанна Джарвис родом из Хэмпшира. Во время планирования путешествия в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, США и Европу Лара решила попросить совета у ChatGPT.

Реклама

Она рассказала о лайфхаке в общении с роботом, который помог ей сэкономить более 3000 фунтов стерлингов, что эквивалентно $4000. «Ключевая задача заключается в том, чтобы предоставить ему как можно больше деталей — чем больше вы вкладываете, тем лучше становится», — сказала контент-мейкер, которая имеет 42 000 подписок в Instagram.

Читайте также:
Мужчина 10 лет экономил, чтобы купить машину своей мечты, а она сгорела через час

Женщина из Британии всегда начинает с того, что рассказывает подробно о себе и своей семье, пишет о своих двух детях, а также об их хобби, указывает свои ожидания по месту и финансам.

«Стоит ли нам арендовать машину, воспользоваться общественным транспортом или летать?», — спрашивает также британка в робота.

Лара Джоанна Джарвис рассказала о лайфхаках из сбережений (Фото: Lara Joanna Jarvis/Instagram)
Лара Джоанна Джарвис рассказала о лайфхаках из сбережений / Фото: Lara Joanna Jarvis/Instagram

Последний «трюк», который советует Лара, это заканчивать свой запрос так: «Задавайте мне любые вопросы, которые вам нужно знать, чтобы помочь сформулировать точный ответ».

Такое заключительное предложение, говорит британка, полностью меняет результаты. Машина начинает задавать умные дальнейшие вопросы, «о которых ты не думал раньше», говорит женщина, и маршрут становится гораздо более точным и более персонализированным.

С ИИ нужно общаться так, как будто разговариваешь с живым человеком, добавляет Лара Джоанна.

Читайте также:
56-летняя британка с 2015 года живет без зарплаты, социальных выплат и других поступлений: как она выживает
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания ChatGPT Искусственный интеллект Путешествия Сбережения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies