Британка регулярно экономит $4000 с помощью подсказок от ChatGPT: в чем лайфхак

Женщина из Великобритании рассказала, как искусственный интеллект помогает ей сэкономить до 3000 фунтов стерлингов (более $4000) во время путешествий.

Об этом 18 июля сообщило медиа What’s the Jam. 41-летняя Лара Джоанна Джарвис родом из Хэмпшира. Во время планирования путешествия в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, США и Европу Лара решила попросить совета у ChatGPT.

Реклама

Она рассказала о лайфхаке в общении с роботом, который помог ей сэкономить более 3000 фунтов стерлингов, что эквивалентно $4000. «Ключевая задача заключается в том, чтобы предоставить ему как можно больше деталей — чем больше вы вкладываете, тем лучше становится», — сказала контент-мейкер, которая имеет 42 000 подписок в Instagram.

Женщина из Британии всегда начинает с того, что рассказывает подробно о себе и своей семье, пишет о своих двух детях, а также об их хобби, указывает свои ожидания по месту и финансам.

«Стоит ли нам арендовать машину, воспользоваться общественным транспортом или летать?», — спрашивает также британка в робота.

Лара Джоанна Джарвис рассказала о лайфхаках из сбережений / Фото: Lara Joanna Jarvis/Instagram

Последний «трюк», который советует Лара, это заканчивать свой запрос так: «Задавайте мне любые вопросы, которые вам нужно знать, чтобы помочь сформулировать точный ответ».

Такое заключительное предложение, говорит британка, полностью меняет результаты. Машина начинает задавать умные дальнейшие вопросы, «о которых ты не думал раньше», говорит женщина, и маршрут становится гораздо более точным и более персонализированным.

С ИИ нужно общаться так, как будто разговариваешь с живым человеком, добавляет Лара Джоанна.