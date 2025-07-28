Сэкономила почти 30 тысяч долларов. Британка отказалась от аренды квартиры и переехала в небольшой домик ее бабушки в саду

Британка переселилась в небольшой дом в бабушкином саду и смогла сэкономить на новое жилье (Фото: eliseleighholt/TikTok)

Девушка из Великобритании решила переехать из жизни в городе и перебралась в небольшой домик , который построила ее бабушка в деревне.

Об этом британка рассказала в своих соцсетях и показала, как выглядит ее небольшое жилье.

22-летняя агент по недвижимости Элиз Холт из Манчестера выбрала необычный способ экономить на собственное жилье — она уже четыре года живет в небольшой пристройке во дворе своей 71-летней бабушки Беверли.

Когда-то эта комната площадью 28 кв. м была построена для прабабушки Элизы, а после ее смерти использовалась как игровая зона.

Сначала Элиз временно переехала сюда во время ремонта в родительском доме, но впоследствии решила остаться, чтобы уменьшить расходы и накопить средства на собственное жилье.

За время жизни в пристройке во дворе бабушки Элиз удалось отложить £10 000 на первый взнос за ипотеку и сэкономить еще £19 000 на арендной плате — стоимость аренды однокомнатного жилья в ее районе стоит более £600 в месяц.

Она говорит, что жизнь «в бабушкином саду» вызывает удивление у знакомых, но на самом деле это дало ей свободу, тишину и возможность сосредоточиться на собственных целях, ведь дома ее ждали трое младших братьев и сестер.



