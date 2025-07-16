Американка, которая живет в Швеции, ежемесячно преодолевает более 8000 километров, чтобы добраться на работу в калифорнийскую больницу. Все это ради зарплаты, которую она получает за четыре смены.

Об этом 15 июля сообщило медиа Lad Bible. После переезда в Швецию с мужем и дочерью в 2022 году, 31-летняя Кортни Эль Рефаи решила не отказываться от работы медсестры в реанимации новорожденных в Сан-Франциско. Там она зарабатывает до $116 в час — этого хватает, чтобы одна 12-часовая смена покрывала аренду жилья в Европе.

Несмотря на то, что перелет в одну сторону стоит около $500, после четырех смен она возвращается с прибылью в $5000. Кортни говорит, что такая система даже помогает ей поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью.

«Полет на работу ощущается как маленький отпуск. Я уезжаю от домашних забот и встречаюсь с друзьями в США», — цитирует медиа медсестру.

Кортни Эль Рефаи / Фото: Courtney El Refai/Instagram

Несмотря на выгодные финансовые условия, такой рабочий формат имеет и сложности: в частности, 9-часовую разницу во времени и необходимость периодически оставлять маленькую дочь. Впрочем, Кортни считает, что благодаря хорошо организованной шведской системе здравоохранения, доступному детсаду и невысокой арендной плате, такой образ жизни — вполне оправдан.

Работать в самой Швеции она не может, ведь не имеет местной лицензии, а уровень зарплат медсестер там существенно ниже. Она уже налетала более 80 тысяч километров — и останавливаться не планирует.